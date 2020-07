João Pinheiro vai arbitrar o clássico com o Sporting que pode dar título ao FC Porto

João Pinheiro foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para arbitrar o clássico de quarta-feira entre FC Porto e Sporting.

Numa partida na qual os dragões podem sagrar-se campeões nacionais - isto caso o Benfica vença na véspera -, o juiz da Associação de Futebol de Braga terá como assistentes Bruno Rodrigues e Luciano Maia e Iancu Vasilica como quarto árbitro. No VAR, na Cidade do Futebol, estará Artur Soares Dias, auxiliado por Paulo Soares.

Para lá deste encontro, o CA da FPF revelou também os juízes nomeados para os restantes encontros da jornada, com especial destaque para o Benfica-V. Guimarães de terça-feira, que terá Hugo Miguel ao apito, com Luís Godinho no VAR.

No jogo entre Sporting de Braga e Belenenses SAD, o árbitro será André Narciso, com João Bento no VAR.