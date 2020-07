Jovem de 12 anos detido por ataque racista a jogador da Premier League

A polícia britânica de West Midlands anunciou este domingo a detenção de um jovem de 12 anos que enviou mensagens e imagens de teor racista ao avançado Wilfried Zaha, do Crystal Palace, antes do duelo com o Aston Villa.

O avançado de 27 anos, natural da Costa do Marfim, partilhou este sábado nas redes sociais uma série de imagens que recebeu este domingo. "Hoje acordei e vi isto", escreveu o jogador.

This is an absolute disgrace and should not be happening.



We stand with you, Wilf, and anyone else who has to suffer such horrific abuse.#CPFC https://t.co/9zXzm21JO5 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 12, 2020

As imagens tinham sido enviadas por uma conta de Instagram - jackdolan_avfc - aparentemente falsa. "É melhor que não marques amanhã, seu preto do ..., ou vou a tua casa vestido de fantasma", disse ao jogador, acompanhado de uma imagem do movimento de supremacia branca Ku Klux Klan.

Já este domingo, a polícia de West Midlands disse ter detido o jovem de 12 anos responsável, natural da cidade de Solihull, perto de Birmingham – cidade do qual é originário o Aston Villa.

#ARRESTED| We were alerted to a series of racist messages sent to a footballer today and after looking into them and conducting checks, we have arrested a boy.



The 12-year-old from #Solihull has been taken to custody.



Thanks to everyone who raised it. Racism won't be tolerated. pic.twitter.com/oFxBUvdtV1 — West Midlands Police - #StayAlert (@WMPolice) July 12, 2020

"Fomos alertados para uma série de mensagens racistas enviadas a um jogador de futebol e, depois de investigar o caso e realizar algumas verificações, prendemos um rapaz", revelou a polícia através do Twitter. Segundo as autoridades, "o rapaz de 12 anos" era natural da cidade de "Solihull e foi detido sob custódia". "Obrigado a todos os que denunciaram a situação. O racismo não será tolerado", pode ler-se na mesma publicação.