Apoiante do ex-presidente foi entregar assinaturas para requisição de Assembleia Geral e tentou também entregar a proposta de candidatura.



Um dos apoiantes de Bruno de Carvalho que entregou esta sexta-feira as assinaturas para pedir uma Assembleia Geral Extraordinária a Marta Soares, tentou também entregar as assinaturas que visavam a candidatura do presidente destituído, às eleições de 8 de Setembro.



No entanto, a entrega da proposta de candidatura não foi aceite por não ser o mandatário da campanha.



Leia mais no Correio da Manhã