João Almeida termina o Giro em 4.º lugar. É a melhor classificação portuguesa de sempre

João Almeida alcançou este domingo o melhor resultado de sempre de um português na Volta a Itália, chegando ao 4.º lugar da classificação geral com um 4.º lugar na 21.ª e última etapa, de contrarrelógio, terminando a 41 segundos do vencedor, o italiano Filippo Ganna (INEOS). O melhor resultado de sempre de um português até agora era o 5.º lugar de José Azevedo, em 2001.





O ciclista português de 22 anos da equipa Deceuninck-QuickStep consegue ainda a 4.ª melhor prestação de sempre de um português em Grandes Voltas de ciclismo - que incluem a Volta a França e Volta a Espanha. Só Joaquim Agostinho conseguiu melhor, com um 2.º lugar na Vuelta de 1974 e dois 3.ºs lugares no Tour.A última etapa, com um contrarrelógio de 15,7 quilómetros que começa em Cernusco sul Naviglio e termina em Milão, consagrou o britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS), que partia para a etapa com o mesmo tempo na geral que o australiano Jai Hindley (Sunweb). Na etapa, o ciclista da INEOS venceu por 39 segundos o australiano da Sunweb.O holandês Wilco Kelderman, também da Sunweb, terminou em terceiro na geral, a 1 minuto e 29 segundos do primeiro lugar - e à frente de João Almeida. Nesta última etapa, o português ultrapassou o espanhol Pello Bilbao (Bahrain), que terminou em 5.º lugar a 3 minutos e 9 segundos. Os restantes lugares do top-10 são preenchidos por Jakob Fuglsang (Astana), Vincenzo Nibali (Trek), Patrick Konrad (Bora), Fausto Masnada (colega de equipa de João Almeida na Deceuninck-QuickStep) e Hermann Pernsteiner (Bahrain).Na mesma etapa, Rúben Guerreiro (EF) confirmou a vitória na classificação da montanha, – a primeira vez que um português vence uma classificação e uma camisola numa Grande Volta em ciclismo, que inclui Giro, Tour e Vuelta. Antes, já Fernando Mendes tinha vencido a tabela de metas volantes da Vuelta de 1976, com Acácio da Silva a ser o melhor nos sprints especiais também em Espanha, em 1991, com Guerreiro a ser o primeiro a vencer uma das quatro classificações tradicionais.O português também brilhou nesta Volta a Itália e conseguiu fazer história para Portugal de duas maneiras diferentes, já que quebrou um jejum de vitórias em etapa que vinha de 1989, após a última de cinco vitórias em etapa de Acácio da Silva. Essa vitória, aliás, permitiu-lhe vestir a camisola azul, de líder da classificação da montanha, pela primeira vez e que garantiu matematicamente à 18.ª etapa.Além do 4.º lugar na classificação geral, João Almeida tornou-se apenas o terceiro português a terminar no top-10 da corsa rosa, após o pioneiro Acácio da Silva, que, além de vencer cinco etapas e de ter liderado a prova, foi sétimo em 1986.

Esse foi o melhor resultado no século XX, até José Azevedo fazer, em 2001, um quinto lugar que deu nova alegria a Portugal na prova italiana, 19 anos antes de Almeida voltar a brilhar.

Ao vestir a camisola rosa à terceira etapa, no alto do Etna, João Almeida quebrou um recorde com mais de 31 anos: desde 1989 que um português, na altura Acácio da Silva, não vestia a maglia rosa do Giro. Antes dele, mais nenhum português tinha alcançado a liderança da Volta a Itália. No Tour, Acácio da Silva foi também líder em 1989 durante quatro etapas - algo que mais nenhum português conseguiu. Na Vuelta, em Espanha, Joaquim Agostinho conseguiu ser líder durante quatro etapas em 1976, onde acabou por terminar em 7.º.

Ao todo, foram 15 etapas na liderança, mais do que todos os ciclistas nacionais juntos em qualquer uma das três grandes voltas. Num ápice, Portugal passou a ser o 13.º com mais dias de camisola rosa na história da Volta a Itália.

No passado domingo, João Almeida tornou-se também no terceiro corredor ainda ativo com mais dias de camisola rosa (apenas atrás de Nibali e Dumoulin) e, entre os ciclistas com menos de 23 anos, ultrapassou os dias de liderança de lendas como Eddy Merckx, Giuseppe Saronni, Gino Bartali e Luigi Marchisio, todos eles líderes 12 dias numa só edição. Com 15 dias de camisola rosa, João Almeida é já o 37.º com mais dias de liderança na história da competição.

Os feitos alcançados por João Almeida têm ainda maior impacto se olharmos para o facto de que esta é a sua primeira Volta a Itália. Para encontrar um estreante que tenha vencido a prova na sua primeira participação, o único exemplo recente é o do colombiano Nairo Quintana, em 2014. Mas nessa altura, Quintana era já uma nome falado no pelotão, graças a um 2.º lugar na Volta a França do ano anterior. Depois da vitória no Giro, o colombiano venceu, em 2016, a Volta a Espanha e conseguiu pódios no Tour, em 2015 e 2016, e na Volta a Itália, em 2017. Tom Dumoulin, em 2017, também venceu na primeira vez em que terminou o Giro de Itália, mas já tinha participado na edição anterior, abandonando após ter liderado a prova.

De resto, a longevidade na frente permite-lhe deixar para trás grandes nomes do ciclismo mundial e uma longa lista de antigos vencedores, de Marco Pantani a Cadel Evans, Nairo Quintana, Ivan Gotti ou Richard Carapaz, este último campeão em 2019 com apenas oito dias de rosa.