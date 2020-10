Todos os recordes que João Almeida já bateu (e pode bater) no Giro

Já não é surpresa para ninguém a prova que João Almeida está a realizar em Itália. O ciclista de apenas 22 anos da equipa Deceuninck-QuickStep começou por ficar em 2.º lugar no contra-relógio que abriu o Giro, agarrou a liderança à terceira etapa e nunca mais a largou. São agora 15 as etapas a vestir a camisola rosa, que assinala o líder da Volta a Itália, com mais de três minutos de vantagem para quase toda a concorrência. Se permanecer em primeiro até Milão, será o mais jovem vencedor do Giro em 41 anos - e o 5.º mais jovem de sempre das 103 edições da prova. Ah, e também o primeiro português a vencer uma Grande Volta do ciclismo (Giro, Tour ou Vuelta).

A "Pantera-cor-de-rosa das Caldas", como a mãe de João o apelidou, chegou de mansinho à liderança da Volta a Itália, para a qual nem era suposto ser o líder da sua equipa à partida. Esse lugar pertencia ao belga Remco Evenepoel, que sofreu uma fratura da pélvis antes da prova, e até o italiano Fausto Masnada, que está neste momento no top-10 da classificação geral, tinha uma palavra a dizer na hierarquia da Deceuninck-QuickStep.

Ao vestir a camisola rosa à terceira etapa, no alto do Etna, João Almeida quebrou um recorde com mais de 31 anos: desde 1989 que um português, na altura Acácio da Silva, não vestia a maglia rosa do Giro. Antes dele, mais nenhum português tinha alcançado a liderança da Volta a Itália. No Tour, Acácio da Silva foi também líder em 1989 durante quatro etapas - algo que mais nenhum português conseguiu. Na Vuelta, em Espanha, Joaquim Agostinho conseguiu ser líder durante quatro etapas em 1976, onde acabou por terminar em 7.º.

São agora 15 etapas na liderança, mais do que todos os ciclistas nacionais juntos em qualquer uma das três grandes voltas. Num ápice, Portugal passou a ser o 13.º com mais dias de camisola rosa na história da Volta a Itália.

No passado domingo, João Almeida tornou-se também no terceiro corredor ainda ativo com mais dias de camisola rosa (apenas atrás de Nibali e Dumoulin) e, entre os ciclistas com menos de 23 anos, ultrapassou os dias de liderança de lendas como Eddy Merckx, Giuseppe Saronni, Gino Bartali e Luigi Marchisio, todos eles líderes 12 dias numa só edição. Com 15 dias de camisola rosa, João Almeida é já o 37.º com mais dias de liderança na história da competição.

Os feitos alcançados por João Almeida têm ainda maior impacto se olharmos para o facto de que esta é a sua primeira Volta a Itália. Para encontrar um estreante que tenha vencido a prova na sua primeira participação, o único exemplo recente é o do colombiano Nairo Quintana, em 2014. Mas nessa altura, Quintana era já uma nome falado no pelotão, graças a um 2.º lugar na Volta a França do ano anterior. Depois da vitória no Giro, o colombiano venceu, em 2016, a Volta a Espanha e conseguiu pódios no Tour, em 2015 e 2016, e na Volta a Itália, em 2017.

Tom Dumoulin, em 2017, também venceu na primeira vez em que terminou o Giro de Itália, mas já tinha participado na edição anterior, abandonando após ter liderado a prova.

Se chegar a Milão na liderança do Giro, João Almeida será o 5.º mais jovem vencedor da Volta a Itália, com 22 anos e 81 dias, e o mais jovem camisola rosa em 41 anos. O líder mais novo de sempre é Fausto Coppi, que venceu cinco edições da prova, a primeira delas com 20 anos e 158 dias. Os outros três são Luigi Marchisio (1930), Giuseppe Saronni (1979) e Gino Bartali (1946).

Noutras grandes voltas, a juventude na liderança também é uma miragem. Os únicos vencedores do Tour e Vuelta mais novos que Almeida são Angelino Soler (1961) e Gustaf Deloor (1935) na Volta a Espanha e Henri Cornet (1904) e Tadej Pogacar, neste ano de 2020. O esloveno Pogacar é o único vencedor de uma grande volta neste milénio que é mais novo que João Almeida, mas também já tinha deixado a sua marca, sendo terceiro da Vuelta no ano passado.

João Almeida tem também, graças aos seus 22 anos, a camisola branca da juventude - referente à classificação dos ciclistas com menos de 25 anos. Desde a sua criação, em 2007, apenas seis ciclistas conseguiram ser o melhor jovem do Giro e terminar no pódio da classificação geral - e só um deles venceu, precisamente Nairo Quintana em 2014. Os restantes são Andy Schleck em 2007 (2.º na geral), Riccardo Ricco em 2008 (2.º), Rigoberto Uran em 2013 (3.º), Fabio Aru em 2015 (2.º) e Miguel Ángel Lopez em 2018 (3.º).