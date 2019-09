Jesé Rodríguez chegou ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, já depois das 18 horas. Como Record adiantou, o avançado espanhol vai reforçar o Sporting por empréstimo do Paris Saint-Germain. À chegada, o atacante não quis proferir quaisquer palavras, remetendo para uma conferência de imprensa futura, quando for apresentado como jogador dos leões.O jogador espanhol, de 26 anos, chega por empréstimo dos franceses, com os leões a ficarem com opção de compra. Agora fará os exames médicos antes de assinar pela formação verde e branca.Formado no Real Madrid , o atacante deixou os merengues em 2016/17 para rumar ao PSG, mas acabou por ser cedido ao Las Palmas. Seguiu-se nova cedência, desta feita ao Stoke City. Na época passada, Jesé fez apenas um jogo em Paris e foi de novo emprestado, mas ao Betis. Já esta época entrou nos instantes finais da partida dos parisienses na passada sexta-feira, frente ao Metz.