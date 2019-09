Jesé Rodríguez está a caminho do Sporting

Jesé Rodríguez, avançado do Paris Saint-Germain, está a caminho do Sporting , sabe Record.O jogador espanhol, de 26 anos, deve chegar a Alvalade por empréstimo dos franceses, com os leões a ficarem com opção de compra. Jesé é esperado ainda esta segunda-feira em Lisboa para fazer exames médicos.Formado no Real Madrid, o atacante deixou os merengues em 2016/17 para rumar ao PSG, mas acabou por ser cedido ao Las Palmas. Seguiu-se nova cedência, desta feita ao Stoke City. Na época passada, Jesé fez apenas um jogo em Paris e foi de novo emprestado, mas ao Betis. Já esta época entrou nos instantes finais da partida dos parisienses na passada sexta-feira, frente ao Metz.