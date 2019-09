Acompanhe aqui o último dia do mercado de transferências

O Sporting parece já ter sucessor para Raphinha (que foi transferido para o Rennes): vai receber Fernando Santos, jovem brasileiro de 20 anos, por empréstimo do Shakhtar Donetsk. Os leões procuram ainda um jogador que faça concorrência a Doumbia.

Além de Thierry Correia, que já confirmado no Valencia, também Diaby está em Istambul para se juntar ao Besiktas. Por outro lado, Jesé Rodríguez já está em Lisboa para assinar pelos "leões".Já Vaná abandona o FC Porto e reforça as redes do Famalicão, estando os "dragões" a tentar colocar ainda o avançado Aboubakar.Na Luz, o dia parece estar a ser tranquilo. O Benfica inscreveu na Liga dois jogadores, Martin Chrien e Samuel Soares, que ficam assim incluídos no plantel sénior.Quanto a Neymar Jr., o jogador deve manter-se a jogar no PSG, em vez de rumar de novo para Barcelona. Os catalães terão oferecido 130 milhões de euros, Rakitic e ainda emprestado de Dembélé, mas o clube francês não cedeu.Acompanhe no Record, em direto , as transferências do dia.