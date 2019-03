Clube espanhol confirmou que Zidane foi o escolhido para assumir o controlo técnico do Real Madrid.

O Real Madrid confirmou o regresso de Zinedine Zidane como treinador principal, substituindo Santiago Solari.



A confirmação foi feita pelos responsáveis merengues num comunicado oficial, onde também é referido que foi apresentada a Solari a oportunidade de continuar no clube, embora não tenha sido especificado em que função tal aconteceria.



O novo contrato de Zidane com os madrilenos é válido até junho de 2022. A sua apresentação oficial como novo treinador do Real Madrid está marcada para as 20h (19h em Portugal continental) desta segunda-feira.



Zinedine Zidane abandonou o Real Madrid há cerca de nove meses, após conquistar a Liga dos Campeões três vezes consecutivas. Julen Lopetegui foi a escolha de Florentino Pérez mas o ex-treinador do FC Porto acabaria por ser afastado pouco tempo depois devido aos maus resultados na Liga Espanhola. Solari subiu da equipa B para a principal e passou de treinador interino a principal rapidamente, os vários resultados negativos que se foram acumulando nos últimos meses - foi eliminado da Taça do Rei pelo Barcelona no Bernabéu, no mesmo palco em que foi goleado pelo Ajax por 4-1, resultado que atirou os campeões europeus para fora da Liga dos Campeões.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">Comunicado Oficial.<a href="https://twitter.com/hashtag/RealMadrid?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RealMadrid</a> <a href="https://t.co/19nQZWKhsG">https://t.co/19nQZWKhsG</a></p>— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) <a href="https://twitter.com/realmadrid/status/1105156827468189698?ref_src=twsrc%5Etfw">11 de março de 2019</a></blockquote>

