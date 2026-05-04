Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Desporto

I Liga: Sporting goleia Vitória de Guimarães e iguala Benfica no segundo lugar

Lusa 04 de maio de 2026 às 22:35
Capa da Sábado Edição 28 de abril a 4 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de abril a 4 de maio
As mais lidas

Apesar da igualdade pontual, as águias seguem com vantagem na tabela, graças à vitória em Alvalade na segunda volta da Liga.

O Sporting igualou esta segunda-feira o Benfica no segundo lugar da Liga portuguesa de futebol, ao golear na receção ao Vitória de Guimarães por 5-1, no jogo de encerramento da 32.ª jornada da prova.

Luis Suarez celebra um dos golos da vitótia sobre o Vitória de Guimarães
Luis Suarez celebra um dos golos da vitótia sobre o Vitória de Guimarães José Sena Goulão/ Lusa

A equipa 'leonina' chegou ao intervalo a vencer já por 3-0, com os golos de Gonçalo Inácio (nove minutos), Daniel Bragança (23) e Maxi Araújo (45+1), tendo Luis Suárez (61) e Luís Guilherme (74) conferido os tons de goleada na segunda metade, enquanto Debast, aos 85, marcou na pró+ria baliza o tento de honra vimaranense.

Com este triunfo, a formação de Alvalade alcançou o Benfica no segundo posto, ambos com 76 pontos, mas os 'encarnados' têm vantagem no confronto direto, enquanto o Vitória é oitavo, com 42.

Artigos Relacionados
Tópicos I golo golas Jogo Sport Lisboa e Benfica Sporting Clube de Portugal Vitória Sport Clube Alvalade Gonçalo Inácio Luis Suárez Luís Guilherme Daniel Bragança
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

I Liga: Sporting goleia Vitória de Guimarães e iguala Benfica no segundo lugar