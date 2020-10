Desde que se estreou num campeonato de karting, em 1995, com 10 anos, as piores classificações de Lewis Hamilton numa época foram o 5º lugar (três delas na Fórmula 1). Nesses 25 anos, foi campeão 15 vezes. Na Fórmula 1, bateu no último domingo, dia 25, em Portimão, o recorde de vitórias de Michael Schumacher em Grandes Prémios (são 92, desde que conquistou o primeiro triunfo, a 1 de junho de 2007, pela McLaren). Aliás, desde 2007 que ganhou sempre pelo menos um GP (o pior ano foi em 2013, com apenas uma vitória, no GP da Hungria).Campeão do mundo de F1 por seis vezes (o sétimo triunfo não deve demorar muito, pois lidera a atual classificação destacado), Hamilton vai igualar os sete títulos do recordista Michael Schumacher esta época e deverá ultrapassá-lo já em 2021, atendendo ao grande dominio da Mercedes, que desde 2014 ganhou 104 dos últimos 138 GP (só a Ferrari, com 17 triunfos, e a Red Bull, com 16, têm tentado contrariar o domínio da marca alemã). Recorrendo ao livro Furacão Hamilton, do jornalista Sérgio Veiga (publicado no passado dia 16 de junho pela Oficina do Livro), contamos-lhe seis histórias marcantes sobre o piloto britânico.As raízes de Lewis Hamilton estão nas Caraíbas – em 1955, o seu avô Davidson mudou-se para Inglaterra após a ilha de Granada ter sido destruída por um furacão. O pai, Anthony, funcionário dos caminhos de ferro, deu-lhe o nome de Lewis Carl em homenagem a Carl Lewis, o norte-americano recordista dos 100 e 200 metros no atletismo. Quando tinha 2 anos, os pais separaram-se e ficou a viver com a mãe, Carmen. Em Stevenage, a 50 km de Londres, havia poucos negros, e Lewis foi vítima de racismo na escola. Com 5 anos foi para o karaté, para melhor enfrentar o bullying de que era alvo (aos 10 anos já era cinturão negro).Aos 6 anos, o pai deu-lhe um carrinho telecomandado. Mostrou logo grande destreza e ficou em 2º lugar no campeonato regional, frente a adultos. No verão seguinte (1992), experimentou os karts. No Natal, o pai ofereceu-lhe um que tinha comprado em segunda mão e reconstruído. Passaram a ir ao circuito de Rye House – Lewis entrou em seis corridas do campeonato local de cadetes e ganhou-as todas. Com 10 anos, foi campeão britânico de cadetes e o pai tornou-se seu manager – deixou o British Rail para se dedicar ao filho a 100%, acumulando três empregos. A ligação durou até 2010, quando Lewis passou a negociar os seus próprios contratos (mas ainda entregou ao pai 500 mil libras por ano até 2016 como reconhecimento do apoio).Campeão de cadetes de karts, foi à gala anual dos Autosports Awards com um casaco verde emprestado e foi pedir autógrafos: a Stirling Moss, Jackie Stewart ou Colin McRae. Quando chegou à mesa de Ron Dennis, patrão da McLaren, disse-lhe que queria ser piloto da marca e pediu-lhe o número de telefone. Ele riu-se e respondeu: "Ligas-me daqui a nove anos e logo vejo que acordo podemos fazer." Mas Hamilton iria destacar-se com vários triunfos nas duas épocas seguintes e depois de ganhar o McLaren Mercedes Junior e o British Championship de karts, Dennis ligou ao pai dele a convidá-lo para o programa de jovens pilotos da McLaren.Seis anos após a chegada à McLaren, no final de 2004 Hamilton quis sair. A fazer uma má estreia nas Euroseries da F3, pressionou para mudar para o GP2, a antecâmara da F1, mas a McLaren recusou e tirou-lhe o apoio – foi correr a Macau graças ao apoio do pai da namorada, Jodia Ma, um empresário de Hong Kong. Depois de ter ganho no Bahrain, Lewis foi bater à porta da Williams, como recordaria Patrick Head, então diretor técnico. Resposta: a marca "não estava em posição de financiar a sua carreira". E voltou à McLaren, com a qual seria campeão de F1 em 2008.A chegada à F1, em 2007, foi fulminante: foi o melhor rookie de sempre, com quatro vitórias e 12 pódios (em 17 corridas), terminando em 2º lugar, a 1 ponto de Raikkonen. Para isso muito contribuiu o neurocientista Kerry Spackman, que lhe aplicou técnicas de neurociência e psicologia usadas pela NASA para o treino de astronautas – e recorreu a programas de realidade virtual com simulações computorizadas.Em 2013, Lewis mudou-se para a Mercedes, pela qual venceu cinco dos seis últimos campeonatos. Foi convencido após um telefonema de Niki Lauda e uma reunião com Ross Brawn, que lhe apresentou um projeto capaz de lutar por títulos (o cheque de 100 milhões de dólares também ajudou). Com 35 anos, Hamilton garante que quer "continuar a ganhar". E não descura pormenores: desde 2016 que tem uma fisioterapeuta, Angela Cullen, cujo objetivo é mantê-lo física e mentalmente focado nas corridas. E até recorre a um médico do sono, para o ajudar a ultrapassar os problemas do jet lag das grandes viagens.Este texto foi originalmente publicado na SÁBADO nº 842, de 18 a 24 de junho de 2020, sendo atualizado a propósito do recorde de vitórias de Hamilton, obtido em Portimão.