A FIFA já anunciou a lista dos 18 nomeados para melhor golo do Mundial. As votações estão abertas ao dia 23 de Julho. Reveja aqui todos os golos nomeados.

Já foi atribuído o prémio de melhor jogador do Mundial 2018 (Luka Modric), melhor guarda-redes (Thibaut Courtois), melhor jovem (Mbappé) e o de fair-play (Espanha). Mas ainda está por atribui o melhor golo. E há golos de dois portugueses entre os possíveis vencedores.



O terceiro golo de Ronaldo contra Espanha no primeiro jogo da selecção nacional de livre directo e o golo de Ricardo Quaresma contra o Irão.



A lista dos 18 nomeados foi divulgada esta segunda-feira pela FIFA e as votações decorrem até ao dia 23 de julho (próxima segunda-feira) na página do Campeonato do Mundo.



Veja abaixo os golos portugueses e a lista completa dos golos nomeados para prémio de melhor do mundial:



O golo de Nacho - Espanha - contra Portugual, no primeiro jogo de ambas as selecções:



Philipe Coutinho pelo Brasil contra a Suíça:







Denis Cheryshev da Rússia contra a Arábia Saudita no jogo inaugural do torneio







Dries Mertens da Bélgica e o golo que marcou ao Panamá:





Juan Quintero pela Colômbia no jogo contra o Japão:



O golo de Artem Dzyuba pela Rússia frente ao Egipto:



O golo que Modric marcou à Argentina de fora da área:



Ahmed Musa no golo da Nigéria contra a Islândia:







O golo de Messi - Argentina - contra a Nigéria:







Tony Kroos marca pela Alemanha contra a Suécia:



O golo de Jesse Lingard - Inglaterra - contra o Panamá:







Adnan Januzad, da Bélgica, marcou um golo contra Inglaterra que foi também nomeado:



Benjamin Pavard assinou um golo pela França contra a Argentina que está entre os melhores do Mundial:







Nacer Chadli marcou um golo da Bélgica pelo Japão que foi também nomeado:





O golo de Denis Cheryshev pela Rússia contra a Croácia, no jogo em que a anfitriã foi eliminada: