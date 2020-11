Goleada em Alvalade. Sporting vence Tondela por 4-0

O Sporting ganhou esta noite ao Tondela, em Alvalade, por 4-0. O Sporting sobe assim ao primeiro lugar do campeonato com mais um jogo que o Benfica, que joga amanhã no Bessa com o Boavista.Antes da saída para o intervalo, Pedro Gonçalves fez o primeiro golo para a equipa da casa. E logo no regresso dos balneários, dilatou a vantagem. Estava feito o 2-0 para os leões. O terceiro golo viria de Pedro Porro aos 79 minutos. Já nos descontos chegaria o 4-0 por Sporar.O Tondela ainda marcou um golo que seria anulado pelo VAR quando o jogo estava ainda 2-0.O Sporting é agora líder do campeonato com 16 pontos, mais um do que o Benfica, que joga amanhã às 20h com o Boavista. Enquanto o Tondela ocupa o 15.º lugar, primeiro acima da linha de despromoção, com cinco pontos.