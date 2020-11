Sporting vence Guimarães e segura a liderança

O Sporting visitou este sábado o Vitória de Guimarães e venceu por 4-0. Em jogo estava a defesa do primeiro lugar do campeonato que a equipa de Alvalade alcançou na jornada anterior.Ao intervalo o Sporting ganhava por 2-0. O primeiro golo surgiu aos 11 minutos por Nuno Santos. O segundo viria já aos perto do intervalo aos 43 minutos por Pedro Gonçalves. Estes foram os dois únicos remates dos leões enquadrados com a baliza na primeira parte.Na segunda parte, os leões marcaram mais dois golos. Pedro Gonçalves marcou o 3-0 aos 55 minutos e Jovane Cabral foi o autor do 4-0, aos 75 minutos.Pedro Gonçalves é já o jogador em destaque deste arranque de campeonato com sete golos marcados.