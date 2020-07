GNR penhora autocarro do Desportivo das Aves e outros bens

A carregar o vídeo ...

Wei Zhao, presidente da SAD, e Estrela Costa, acionista da ‘Galaxy Believers’, empresa que gere a administração.



A Guarda Nacional Republicana (GNR) surgiu esta quinta-feira no Estádio do Desportivo das Aves para a execução de uma penhora de um processo judicial à SAD do clube. Até ao momento, de acordo com Recorda GNR já apreendeu alguns bens. O autocarro da equipa principal acabou de ser rebocado e existem ainda outros bens que estão a ser arrestados.Recorde-se que um dos últimos episódios que tem marcado o conturbado momento do clube foi o desaparecimento das chaves do autocarro antes do jogo com o Benfica, obrigando os jogadores a deslocarem-se para o estádio por meios próprios e a pé.A situação acontece dois dias depois da direção do Desportivo das Aves, último classificado da I Liga de futebol, ter dado entrada com uma ação judicial no Tribunal da Comarca de Santo Tirso, a pedir a destituição dos órgãos sociais da SAD, incluindo

Constituída em julho de 2015, a sociedade anónima avense controla 90% das ações e detém um poder de decisão maioritário sobre o futebol profissional do emblema da Vila das Aves, enquanto o clube encarou um processo eleitoral em 27 de junho, culminado no triunfo do líder honorário sobre o antigo futebolista e dirigente Joaquim Neves.

Este é o último episódio do diferendo entre as duas partes, na sequência da incerteza gerada em torno da realização da receção ao Benfica, na terça-feira, no encerramento da 33.ª jornada, que as ‘águias venceram por 4-0, à qual a SAD informou no domingo que não iria comparecer, devido à anulação da apólice de seguro de acidentes de trabalho.



Com Lusa