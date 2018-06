O empresário de Bruno Fernandes admitiu ao site 'laroma24.it' que o futuro do médio que ontem rescindiu com o Sporting, alegando justa causa, poderá passar por Itália, adiantando que existem dois grandes clubes daquele país interessados no internacional português."Como todos sabem, o jogador rescindiu com o Sporting, não só ele como outros elementos. Há a Roma e, ainda que mais ligeiramente, o Milan. Penso que nos próximos três ou quatro dias vamos saber mais. O jogador está de partida para Itália, mas não temos qualquer compromisso com Monchi", adiantou Miguel Pinho.Recorde-se que o Correio da Manhã adiantou esta terça-feira que o Benfica já tem um pré-acordo com Bruno Fernandes e também com Gelson Martins