O jogador reagiu nas redes sociais e disse que o futuro será conhecido de forma oportuna.

Fábio Coentrão fez esta quinta-feira um publicação no Instagram a propósito das mensagens que lhe foram enviadas por Bruno de Carvalho, reveladas esta quarta-feira pela CMTV.



No programa Liga D'Ouro, daquele programa, foi revelado que a missiva foi enviada a Fábio Coentrão após a derrota do Sporting em Madrid, na sequência da publicação no Facebook onde criticava os jogadores.



"Uma das nossas virtudes é saber ler. Eu não escrevi que foste mau profissional ou que fizeste de propósito. Disse apenas que fizeste uma falta estúpida. Não posso tolerar a atitude que vocês tiveram e, como tu não és meu jogador, vais ser o primeiro", acusava Bruno de Carvalho, na mensagem enviada ao lateral do Real Madrid, emprestado ao clube de Alvalade."Tenho pena, confiei a vida em ti", lamentou ainda o presidente do Sporting.Leia abaixo, na íntegra, a publicação de Fábio Coentrão, desta quinta-feira."A propósito de uma troca de mensagens privadas que envolvem o meu nome, cumpre-me esclarecer o seguinte:- Em momento oportuno e a bem do Sporting Clube de Portugal tudo foi devidamente esclarecido e ultrapassado;- Como várias vezes referi, foi um privilégio e um orgulho, representar o Sporting Clube de Portugal;- Agradeço ainda aos sócios e adeptos o carinho que sempre me dispensaram;- Recordo que tenho contrato com o Real Madrid até Junho de 2019 e que o meu futuro será oportunamente conhecido;- Finalmente, aproveito a oportunidade para, como mais um simples adepto, deixar uma palavra de apoio à seleção portuguesa no Mundial da Rússia. #conquistaosonho"