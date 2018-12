Gaia acolhe 'super-especial' de abertura do Rali de Portugal em 2019

Eduardo Vítor Rodrigues avançou que Gaia vai acolher um evento que na edição anterior esteve no centro do Porto, existindo, disse, "entre as duas cidades uma lógica de alternância".

O município de Vila Nova de Gaia vai acolher a 'super-especial' de abertura do Rali de Portugal do próximo ano, indicou o presidente da Câmara local esta segunda-feira.



Em declarações aos jornalistas após reunião de Câmara, o socialista Eduardo Vítor Rodrigues avançou que Gaia vai acolher um evento que na edição anterior esteve no centro do Porto, existindo, disse, "entre as duas cidades uma lógica de alternância".



De acordo com o autarca, a 'super-especial' começará na beira-rio, passando pela rua General Torres e Via Panorâmica, altura em que os pilotos dão a volta na rotunda junto ao Hotel Yeatman e chegam à Avenida da República, onde retomam o circuito inicial.



Eduardo Vítor Rodrigues especificou que esta é uma iniciativa articulada com o município do Porto, acrescentado que a autarquia vizinha "vai ceder parte da logística".



Já a proposta que foi aprovada por unanimidade refere que a Câmara vai alocar ao evento Rali de Portugal perco de 400 mil euros.



Ainda à margem da reunião de câmara, Eduardo Vítor Rodrigues avançou que os municípios do Porto e de Vila Nova de Gaia estão em negociação para acolherem o encerramento da próxima Volta a Portugal em bicicleta.



E, questionado sobre próximas realizações da Red Bull Air Race, o autarca mostrou-se pessimista.



"Em Janeiro fechar-se-á o assunto, mas não tenho muitas expectativas", referiu.