FC Porto adianta que o lateral direito se junta ao médio internacional português Danilo, a recuperar de uma rotura no tendão de Aquiles.

O futebolista Diogo Dalot, do FC Porto, lesionou-se no menisco externo do joelho direito, no último treino antes da viagem para a Madeira, e irá ser sujeito a uma intervenção cirúrgica.



"No ensaio geral para a partida de domingo (18h00), o defesa lesionou-se no menisco externo do joelho direito e será submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias", refere o FC Porto na sua página oficial.



O clube adianta que o lateral direito se junta ao médio internacional português Danilo, a recuperar de uma rotura no tendão de Aquiles, no 'boletim clínico'.



O FC Porto seguiu hoje à tarde viagem para o Funchal, com 21 jogadores: Casillas e Vaná (guarda-redes), Maxi, Marcano, Paulinho, Hernâni, Brahimi, Aboubakar, Óliver, Marega, Alex Telles, Gonçalo Paciência, Herrera, Corona, André André, Ricardo, Reyes, Otávio, Sérgio Oliveira, Felipe e Soares.



Os 'dragões' defrontam no domingo no Estádio dos Barreiros o Marítimo, num jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol em que tentarão, com uma vitória, aumentar para cinco pontos a diferença para o Benfica, que hoje perdeu em casa com o Tondela (3-2).



Em caso de triunfo na Madeira, o FC Porto ficará a um ponto de conquistar o título de campeão de futebol, que lhe escapa desde 2013.