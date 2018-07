Fui campeã europeia no País das Maravilhas

A peça aconteceu ao ar livre, entre árvores e arbustos e debaixo de estrelas. Confesso que não resisti a olhares discretos para as notificações no telemóvel. E no intervalo, quando lho pude dizer, até o meu pai lamentou que o Cristiano Ronaldo se tivesse lesionado. Não vi o golo do Éder, mas lembro-me da sensação da sua chegada pelo ar, com os gritos que quebraram as paredes das casas. Quando a peça terminou, já se ouviam as buzinas na rua. Sei a quem telefonei logo que me tornei campeã.



Parti de carro rumo a Lisboa e não passei da Avenida de Berna. Pedi ao meu pai, que conduzia, que não tentasse encontrar as ruas desimpedidas - porque não as havia. Ele voltou para Cascais e eu percorri um quilómetro e meio quase a correr, no que me pareceram cinco minutos. Sim, eu estava contente e no meio de uma multidão, mas queria repartir a alegria com os meus.



Isso aconteceu na Alameda e acabou no Marquês de Pombal, onde pela primeira vez vi um camião porta-carros carregado de pessoas aos saltos. Mas a festa começou no País das Maravilhas.

Esta crónica não é sobre o Mundial, mas é sobre futebol. Quando um dia me perguntarem onde estava no dia mais inesquecível que a bola me deu, é esta a história que vou contar. O meu 10 de Julho de 2016 foi inesquecível. Eu e mais uns milhões de portugueses tornámo-nos campeões europeus de futebol. Duvido é que muitos estivessem, como eu, sentados em frente a um palco a ver a peça de teatro da Alice no País das Maravilhas no Parque Marechal Carmona. Mas juro que a fazer o mesmo que eu, estavam pelo menos dez campeões. Sem contar com os actores.Passemos às explicações: não sou imune a futebol, apesar de perceber (mesmo muito) pouco. E vivi o Europeu 2016 numa redacção, onde os gritos dirigidos à televisão são contagiosos e se está rodeada de especialistas em desporto. Mas o meu pai, que vive completamente alheado do futebol, convidou-me para ir ao teatro naquele domingo. Não, na minha cabeça não soou um alerta. Nem me lembro bem do momento em que me apercebi que ia passar a final do Euro a ver o Gato de Cheshire, mas sei que não me passou pela cabeça "dar tampa" ao meu pai: prevaleceu o amor familiar e lixou-se o patriotismo. E lá me resignei à minha final, brincando com isso. Se calhar já sabia que ia escrever esta crónica.Claro que naquela noite a rua estava deserta, em Cascais. Como é que alguém poderia estar a fazer outra coisa que não estar em frente à televisão? Lembro-me que gozámos com um casal de turistas por passear na rua quando se disputava uma final daquela importância!... E aquele gato que ousava atravessar a estrada depois do apito inicial? Pois.