Ainda não é conhecida a origem do incêndio que deflagrou esta sexta-feira durante a sessão de testes de pré-época. Box pertencia à equipa McLaren.

Um incêndio numa box da McLaren, em Barcelona, Espanha, fez esta sexta-feira três feridos ligeiros durante o quinto dia de testes da pré-época da Fórmula 1, avança o site brasileiro Globo.



Ainda não é conhecida a origem das chamas, com o fogo a ser rapidamente extinto.



As vítimas foram assistidas no local.