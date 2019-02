A Sporting SAD adverte esta quarta-feira para a insuficiência do fundo de maneio e saldos de caixa para cobrir as suas necessidades nos próximos 12 meses. O alerta consta do prospeto de admissão de negociação de 28 milhões de ações da sociedade desportiva.





De acordo com os riscos identificados no prospeto, as necessidades de fundo de maneio são estimadas em "cerca de 65 milhões de euros, dos quais 41 milhões de euros até 30 de junho de 2019".

"Estimamos que a insuficiência de recursos se manifeste no final de abril de 2019", assinala.

Para fazer face a estas necessidades, a SAD pretende concluir, em março, uma operação de titularização de créditos relativos ao contrato de cedência de direitos de transmissão televisiva celebrado com a Nos.

Esta operação, refere a sociedade anónima desportiva, permitiria, só por si, "suprir as necessidades de fundo de maneio dos próximos 12 meses".





(notícia em atualização)