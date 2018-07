A psicologia do desporto tem um papel importante no aumento da longevidade dos atletas, segundo o responsável por esta área da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Jorge Silvério.O desenvolvimento nas metodologias de treino, na nutrição e na análise de vários parâmetros do corpo permitem torná-lo cada vez mais eficiente na prática desportiva, mas, a mente é fundamental para aumentar a eficácia."O factor mental é crucial, sobretudo na preparação prévia para as mudanças que poderão acontecer. Há alterações fisiológicas que vêm com a idade, mas a forma como nós as encaramos e preparamos poderão fazer toda a diferença", afirmou o psicólogo do desporto da FPF Jorge Silvério.Na opinião deste especialista este poderá ser o ponto que vai ditar um fim precoce ou uma carreira prolongada, admitindo que os treinos podem ser reduzidos com a idade, se compensados com a imaginação."Se eu me preparar através da visualização, se aumentar o conhecimento dos meus adversários, se calhar não preciso de treinar alguns movimentos porque já os imaginei, trabalhei, sem passar pelo lado físico", referiu Jorge Silvério.Madjer, 41 anos, é apenas um entre vários atletas que assumem recorrer à ajuda de um psicólogo. O jogador de futebol de praia considera que "a cabeça vale 70%" no desempenho de um atleta e por isso faz "um trabalho constante por forma a manter a motivação e o equilíbrio emocional".Um exemplo neste campo, quer para o psicólogo como para o jogador, chama-se Cristiano Ronaldo, que recentemente se transferiu do Real Madrid para a Juventus.Além da sua qualidade como futebolista, Madjer enalteceu a sua capacidade de "sair da sua zona de conforto" pois é isto que permite a qualquer atleta continuar a provar que "é útil e válido".Jorge Silvério preferiu destacar a sua "motivação extrema" e o facto de ter "objectivos muito vincados que persegue incessantemente".