É oficial. José Maria Ricciardi vai apresentar candidatura à presidência do Sporting. O banqueiro considera que vai ser o projecto que "melhor serve" os interesses do clube.



Esta é mais uma de várias candidaturas à presidência do clube leonino. Ao longo dos últimos meses, o antigo membro do conselho do clube de Alvalade foi um grande crítico de Bruno de Carvalho.



Ricciardi chegou a ser apoiante do ex-presidente mas, no fim da presidência, foi das vozes mais críticas da liderança de Bruno.



Agora, Ricciardi, confirma que é candidato.



Ao Correio da Manhã, o agora candidato explica que esta "candidatura é a melhor que serve os interesses do Sporting".