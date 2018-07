José Mourinho e Cristiano Ronaldo são dois dos primeiros nomes do futebol investigados pelas autoridades tributárias em Espanha. Portugal quer ir pelo mesmo caminho e abriu 90 processos em 2017 para investigar contratações e transferências de jogadores e técnicos que se revelaram suspeitos. A instauração destes processos foi confirmada pelo Ministério das Finanças, esta quarta-feira, através do relatório anual de combate à fraude e evasão fiscais, divulgado no site do Parlamento.

Em causa estão negócios aparentemente suspeitos de esquemas de planeamento fiscal abusivo usados nas transferências e contratações de jogadores, se estes foram organizados conforme a legislação ou se sofreram irregularidades e a existência de operações simuladas, como casos de sociedades em cascata usadas para ocultar rendimentos alvos de IRS.

Já em 2016, as Finanças começaram a dar atenção a estes casos, concentrando-se nas sete maiores SAD (sociedades anónimas desportivas) e nos respectivos clubes. As primeiras investigações envolveram 52 jogadores e técnicos no total e muitas ainda não estão terminadas, uma vez que foi necessário pedir a colaboração de outros países na troca de informação administrativa – o Fisco teve de avançar com pedidos para as autoridades de 16 países.

Além de requisitar a colaboração de outros países, a instituição liderada por Helena Borges recebeu pedidos de auxílio de outros países, como Espanha. As autoridades fiscais portugueses e espanholas colaboraram num destes casos desportivos e, segundo o relatório do Ministério das Finanças, está a ser concluído um caso de "origem a propostas de correcções" de impostos a pagar em Portugal no valor de 883.000 euros. Não se sabe de que profissional se trata uma vez que tal seria uma violação do segredo profissional e os deveres de protecção dos elementos protegidos pelo segredo fiscal dos contribuintes.

Ronaldo, Messi e Mourinho alvos do Fisco

O fisco espanhol tem investigado as contas de jogadores de futebol e os casos já envolveram figuras conhecidas.

Mourinho foi um dos primeiros visados, assumindo-se como culpado pouco depois das investigações. O treinador português admitiu fuga aos impostos e dispôs-se a pagar uma multa referente aos rendimentos auferidos enquanto treinador do Real Madrid. Em Maio passado, pagou 800 mil euros às autoridades de Espanha.

Cristiano Ronaldo acordou há menos de um mês com as autoridades espanholas uma pena de prisão suspensa de dois anos e um pagamento de multa à volta dos 18,8 milhões de euros. Em causa está a ocultação dos rendimentos relacionados com direitos de imagem através de paraísos fiscais, que lesou o fisco espanhol em 14,7 milhões.

Antes de Mourinho e Ronaldo, Lionel Messi foi condenado a 21 meses de prisão por fraude fiscal que defraudou o fisco espanhol em 4,1 milhões de euros. O jogador argentino conseguiu depois substituir a pena de prisão por uma multa de 255.000 mil euros.

As autoridades espanholas consideraram que o jogador do Barcelona culpado de 3 delitos relativos a rendimentos de 10,1 milhões de euros por direitos de imagem em 2007, 2008 e 2009.