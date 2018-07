Joanesburgo, as armas e a empregada que escondeu um frango na roupa interior

Era manhã cedo quando Jorge Cruz subiu ao segundo andar do Adega Monge, um dos quatro restaurantes de que é dono em Joanesburgo. Fez o corredor até ao fim e entrou na última porta à direita, onde ficava a escritório. Entre caixas, papéis e toalhas de mesa, ajoelhou-se junto a um armário metálico e ligou um computador, que estava quase ao nível do chão.





O ecrã dividiu-se em 16 quadrados, correspondentes às 16 câmaras que tinha montadas no restaurante. Paciente, foi ao arquivo, fez meia-dúzia de cliques e ampliou a câmara da cozinha para o final da noite anterior, quando os empregados já estavam nas limpezas. Poucos minutos depois, estava a ver imagens de uma empregada a abrir o frigorífico, tirar um bife e escondê-lo debaixo da roupa.Nestes casos mais simples, este português emigrante opta por não dizer nada. Roubaram-no pela calada, ele pune pela calada: desconta no ordenado o valor do produto, com uma penalização: "Se roubou uma Coca-cola, paga uma caixa", exemplifica. No caso do bife, descontou cem rands (pouco mais de €6 a preços de hoje).

Por vezes, os empregados perguntam por que receberam menos, noutras já sabem que foram apanhados e não dizem nada. Esta vigilância digital funciona 24 horas por dia, arquiva 17 dias e custou ao português 30 mil rands (€1.879). foi comprada a outro emigrante e está disseminado por toda a cidade.



Jorge Cruz garantiu-me que não ia ao computador muitas vezes, mas notava-se-lhe o apreço. Era um jogo diário. Os empregados sabiam que estavam a ser vigiados, ele sabia que eles sabiam e procurava estar um passo à frente: tinha também câmaras dissimuladas, como nos filmes de James Bond.



Olhei à volta, tentei perceber onde é que elas estavam, desisti. Jorge Cruz baixou o tom de voz, levantou o braço e apontou: "Está a ver aquele buraquinho ali na parede?". Olhei e vi o que me pareceu um buraquinho deixado por um parafuso ou um prego. "Não, é uma câmara."



Havia mais buraquinhos daqueles, com um diâmetro menor que o de um lápis, espalhados pelo restaurante. Um no bar (foi assim que descobriu um empregado a esconder garrafas de Red Label na cintura das calças), outro na sala, outro no segundo andar e até na casa de banho, onde diz ter descoberto uma empregada "a enfiar uma galinha nas cuecas". As empregadas descobriram a câmara, ele voltou a pôr outra.



Invasão de propriedade ou não, defendia-me que era a única maneira de não ser constantemente roubado. "Uma pessoa tem de perder tempo com estas porcarias, caso contrário…"



O principio é aplicado a toda a cidade, num gigantesco Big Brother de medo e desconfiança, de paranóia e de racismo comentado à boca pequena. Fiquei assim apresentado a Joanesburgo, a cidade onde ninguém confia em ninguém. Ou quase. Estava lá para fazer a cobertura do Mundial de Futebol 2010 e isto ficou-me mais do que o futebol.



Poupo-me aqui (e poupo os leitores) às causas, o que levou a cidade e o país a este estado. Fiquei mais fascinado pelo presente de uma cidade-prisão, em que cada casa é uma cela, cada habitante é um recluso da sua própria liberdade. Nunca fui fã de distopias, mas percebi mais tarde que tinha estado dentro de uma e ficara fascinado.



Os muros das casas eram altos e, quando não eram, estavam vedados com arame farpado e cercas electrificadas. Nestas, um simples toque e o alarme disparava, minutos depois aparecia um carro da empresa de segurança (um negócio milionário) com homens fortemente armados.

Os avisos, afixados nas paredes e nos muros, não enganavam: Armed Response. Numa das ruas de Joanesburgo encontrei um aviso elucidativo: "Os proprietários não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer tipo de danos, ferimentos ou mortes nesta propriedade. Qualquer pessoa que entre ou permaneça nesta propriedade fá-lo por sua conta e risco."



Depois havia os cães, todos grandes, de preferência dois, a patrulhar os pátios. E as grades de ferro nas portas e janelas, mesmo em andares superiores. Todas as casas tinham duas portas. A normal, de madeira, e uma de ferro, um metro antes, por onde só se passava se o dono reconhecesse o visitante.

O sistema aplicava-se aos estabelecimentos comerciais, dos restaurantes aos cabeleireiros, das mercearias aos cafés. Mesmo o mais simples carrinho de rua, venda bolos, pães ou tabaco, tinha uma grade de ferro a separar o vendedor do comprador.



No cartaz de um festa portuguesa, entre o anúncio dos comes e bebes, da música e das diversões, havia um rodapé branco onde se via um sinal de "proibido" com uma pistola lá dentro.

Para entrar no café Chaminés, por exemplo, gerido por um português, carregava-se numa campainha, ainda na rua. Alguém lá dentro via pela câmara se a pessoa aparentava ser segura e abria a porta. Era assim, impreterivelmente, em todos os locais. Se for branco, "regra geral não há problema", disse-me o dono. Se for negro, "vê-se logo pela roupa. Se estão mal vestido ponho-os logo a andar."



Todos os portugueses com quem falei tinham as mesmas histórias, todos já vítimas de assaltos, todos com as mesmas medidas de segurança. E todos com a mesma menorização da violência, o que achei mais impressionante do que a própria violência. A banalização. Um deles dizia-me: "uma pessoa aqui tem de estar sempre a olhar, é lógico, ainda mais à noite, mas em Portugal também há assaltos. Recebo jornais d aterra e há duas colunas só de assaltos. Assaltam velhotes que vão buscar dinheiro ao banco, assaltam escolas, igrejas…"

O medo está de tal forma entranhado que já não se estranha. Só quem chega de fora. Este mesmo português que me falava dos assaltos em Portugal, quando nos despedimos e foi cada um para seu lado, virou-se para mim, com ar de espanto: "Mas você vai a pé?"