Desacatos em Guimarães: 37 detidos foram libertados e serão notificados para posterior julgamento

Os 37 ultras detidos na sequência dos desacatos verificados ao início da noite de domingo em Guimarães, antes da receção do Vitória ao FC Porto, para a Liga Betclic, foram libertados, apurou Record, depois de terem sido presentes a juiz na tarde desta segunda-feira. Os indivíduos irão agora aguardar notificação para julgamento.



Confrontos após o jogo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto

Segundo as informações recolhidas, os detidos foram interrogados, sendo expectável que sejam abertos agora inquéritos para apuramento dos factos. De recordar que o principal episódio dos distúrbios relacionou-se com o ataque de um grupo de casuals associados ao FC Porto a um café onde se encontravam adeptos do V. Guimarães, não obstante a existência de outros conflitos como aquele em que um indivíduo com vestuário dos dragões foi atacado por um grupo de pessoas, tudo indica que ultras do V. Guimarães.

Não obstante a tensão percebida no exterior do Tribunal de Guimarães durante esta segunda-feira, perto do qual o plantel do V. Guimarães foi recebido na Câmara Municipal local, de acordo com os relatos recolhidos não se verificaram novos incidentes.

A carregar o vídeo ... “Não há aí uma pistola?”: confusão entre adeptos do FC Porto e V. Guimarães resulta em cadeiras no ar