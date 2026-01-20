Sábado – Pense por si

Desacatos em Guimarães: 37 detidos foram libertados e serão notificados para posterior julgamento

Record 08:14
Diligências encerradas no Tribunal de Guimarães

Os 37 ultras detidos na sequência dos ao início da noite de domingo em Guimarães, antes da receção do Vitória ao FC Porto, para a Liga Betclic, foram libertados, apurou Record, depois de terem sido presentes a juiz na tarde desta segunda-feira. Os indivíduos irão agora aguardar notificação para julgamento.

Confrontos após o jogo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto
Confrontos após o jogo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto

Segundo as informações recolhidas, os detidos foram interrogados, sendo expectável que sejam abertos agora inquéritos para apuramento dos factos. De recordar que o principal episódio dos distúrbios relacionou-se com o ataque de um grupo de casuals associados ao FC Porto a um café onde se encontravam adeptos do V. Guimarães, não obstante a existência de outros conflitos como aquele em que um indivíduo com vestuário dos dragões foi atacado por um grupo de pessoas, tudo indica que ultras do V. Guimarães.

Não obstante a tensão percebida no exterior do Tribunal de Guimarães durante esta segunda-feira, perto do qual o plantel do V. Guimarães foi recebido na Câmara Municipal local, de acordo com os relatos recolhidos não se verificaram novos incidentes.

A carregar o vídeo ...
“Não há aí uma pistola?”: confusão entre adeptos do FC Porto e V. Guimarães resulta em cadeiras no ar
