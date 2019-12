O antigo futebolista português Luís Figo considerou, esta quarta-feira, que Jorge Jesus , que levou o Flamengo à conquista do 'Brasileirão' e da Taça dos Libertadores, tem qualidade para treinar um clube europeu capaz de lutar pela Liga dos Campeões

"Se gostava de o ver num clube que lutasse pela 'Champions'? Sem dúvida, tem qualidade para isso, só depende das oportunidades", afirmou aos jornalistas Figo, à margem de uma ação solidária da sua fundação, em Lisboa.

Questionado sobre o reconhecimento que o trabalho do treinador português alcançou no Brasil, o antigo capitão da equipa das 'quinas' mostrou-se muito satisfeito: "Fantástico, estou feliz pelo 'mister', é uma pessoa que admiro muito e tem um potencial fantástico. Dou-lhe os meus parabéns."

Sobre a possibilidade de regressar a Portugal, o ex-futebolista de 47 anos, que mora em Espanha há vários anos, deixou o futuro em aberto: "Não sei, nunca fiz planos a longo prazo. Depende sempre das oportunidades."

O técnico português Jorge Jesus, que se sagrou campeão da liga brasileira de futebol ao serviço do Flamengo, venceu na segunda-feira o prémio "Bola de Prata" da ESPN Brasil para melhor treinador, sendo o primeiro estrangeiro a vencer a categoria.

Jesus chegou ao Flamengo em meados de julho, estreando-se na 10.ª jornada do 'Brasileirão', com a equipa 'carioca' com oito pontos de desvantagem para o Palmeiras, mas o 'Mengão' iniciou uma caminhada imparável até ao título brasileiro, terminando o campeonato com 16 pontos de vantagem sobre o Santos e o Palmeiras.

O técnico luso tornou-se no segundo estrangeiro a ser campeão no Brasil. Antes do português, só o argentino Carlos Volante tinha conseguido igual feito, em 1959.

Além disso, o Flamengo ainda conquistou a Taça dos Libertadores, a segunda da sua história, depois de idêntico sucesso em 1981.