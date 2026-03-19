A decisão do Comité de Disciplina da FIFA detalha uma série de comportamentos racistas no futebol israelita, que vão desde slogans que exaltam a pureza racial nas bancadas do Beitar Jerusalém a insultos dirigidos a jogadores árabes.

A Federação Israelita de Futebol (IFA) foi condenada a uma multa de 150 mil francos suíços (165 mil euros) por "violações graves e repetidas" das suas obrigações antidiscriminatórias, incluindo atos de racismo contra jogadores árabes, anunciou esta quinta-feira a FIFA.



FIFA sanciona Federação Israelita de Futebol por "discriminação" contra árabes AP

Segundo a entidade liderada por Gianni Infantino, a federação israelita "falhou em tomar medidas concretas e transparentes contra comportamentos discriminatórios", incluindo o racismo demonstrado pelos adeptos do Beitar Jerusalém contra futebolistas árabes, e "tolerou mensagens politizadas e militaristas em contextos futebolísticos".

A decisão do Comité de Disciplina da FIFA detalha, em 40 páginas, uma série de comportamentos racistas no futebol israelita, que vão desde slogans que exaltam a pureza racial nas bancadas do Beitar Jerusalém a insultos dirigidos a jogadores árabes, incluindo "mensagens políticas e militaristas" de dirigentes das ligas profissionais de Israel e do Maccabi Netanya nas suas redes sociais.

A FIFA não acatou o pedido de sanção solicitado há dois anos pela Federação de Futebol da Palestina, que exigia a suspensão da sua congénere israelita, alegando uma série de violações dos estatutos da FIFA, incluindo discriminação.

Agora, ao condenar a IFA, a FIFA considerou as multas impostas ao Beitar modestas e demasiado vagas, uma vez que não as ligavam explicitamente a incidentes racistas.

A FIFA observou ainda que a federação israelita "não fez declarações públicas condenando o racismo, não lançou campanhas anti-discriminação e não tomou medidas para promover a inclusão de jogadores árabes ou palestinianos".

Assim, a federação israelita terá de pagar dois terços da multa "no prazo de 30 dias" e investir o restante "na implementação de um plano abrangente para garantir ações contra a discriminação".

A federação israelita terá ainda de exibir, nos seus próximos três jogos internacionais em casa, "uma faixa grande e bem visível com as palavras 'O Futebol Une o Mundo - Não à Discriminação'", estipulou a FIFA.