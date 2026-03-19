Luís Neves no Ministério da Administração Interna: um polícia ao serviço da República

Luís Neves não é um político. É um polícia. E essa distinção, que pode parecer semântica, constitui na verdade o ponto fulcral da sua nomeação.

Quando o Estado Escolhe um Polícia

A 23 de fevereiro de 2026, num ato solene no Palácio de Belém, Luís António Trindade Nunes das Neves prestou juramento como Ministro da Administração Interna do XXV Governo Constitucional, tornando-se, muito provavelmente, o primeiro polícia de carreira a ocupar esta pasta na história da democracia portuguesa. A nomeação, proposta pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro e aceite pelo Presidente da República, não surgiu de um cálculo político-partidário, mas de uma necessidade objetiva: num momento em que Portugal enfrenta desafios securitários cada vez mais complexos, desde as catástrofes naturais que expuseram fragilidades na Proteção Civil até à sofisticação crescente do crime organizado transnacional, o Governo optou por entregar a tutela das forças de segurança a quem conhece, por dentro e por inteiro, a realidade policial do país.

Luís Neves não é um político. É um polícia. E essa distinção, que pode parecer semântica, constitui na verdade o ponto fulcral da sua nomeação e, porventura, a maior garantia de que o Ministério da Administração Interna poderá finalmente ser gerido com a visão operacional e a profundidade técnica que a pasta exige. Num cargo frequentemente descrito como um verdadeiro triturador de ministros, a chegada de alguém que dedicou mais de trinta anos da sua vida à investigação criminal representa uma mudança de paradigma que merece análise detalhada.

De Castelo Branco ao Coração da Investigação Criminal

Natural de Castelo Branco, nascido em 1965, Luís Neves cresceu entre Angola, onde o pai exerceu funções de gerente bancário no Lobito, o Fundão, terra da família, e Almada, onde a família se fixou após o regresso de África. Licenciado em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa, exerceu advocacia entre 1992 e 1995, período breve mas suficiente para compreender o funcionamento do sistema de justiça pelo lado forense. Em 1995, tomou a decisão que definiria toda a sua trajetória profissional: ingressou na Polícia Judiciária como inspetor, após conclusão do curso no Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais.

O que se seguiu foi um percurso linear e coerente, sem desvios para outras especialidades ou unidades, inteiramente dedicado ao combate ao crime violento e organizado. Colocado na Direção Central de Combate ao Banditismo (DCCB) em Dezembro de 1996, ali permaneceu durante treze anos, acumulando a chefia de secções de investigação criminal e participando diretamente em algumas das operações mais complexas e mediáticas da história recente da PJ. A DCCB tinha uma aura especial entre os polícias, forjada nos anos oitenta pela Operação Órion, que desmantelou a organização terrorista FP-25 de Abril, e Luís Neves absorveu essa cultura de rigor, de coragem operacional e de compromisso inabalável com a missão.

Quem com ele trabalhou naqueles anos recorda um operacional duro e corajoso que, mesmo quando ascendeu a coordenador de investigação criminal, nunca deixou de estar no terreno com os seus inspetores a executar mandados de busca e de detenção. Esse estilo de liderança pelo exemplo, assente na proximidade e na partilha do risco, acompanhou-o ao longo de toda a carreira e constitui uma marca que os profissionais das forças de segurança reconhecem e respeitam.

O Especialista em Contraterrorismo

A especialização em terrorismo e extremismo violento tornou-se o eixo central da carreira de Luís Neves. Em 2006, foi nomeado Coordenador Superior de Investigação Criminal. Em Março de 2007, ascendeu a Diretor Nacional Adjunto da PJ na DCCB. E em 2009, com a reorganização orgânica da instituição, assumiu a direção da recém-criada Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT), cargo que exerceu até 2018, durante nove anos de intenso trabalho numa das áreas mais sensíveis e exigentes da segurança interna.

Foi durante este período que coordenou investigações de enorme complexidade e relevância: o desmantelamento de células da ETA em território português, a detenção de grupos de skinheads e do líder neonazi Mário Machado, a captura em Itália do espião do SIS Frederico Carvalhão Gil, o caso do Rei Ghob, suspeito de múltiplos homicídios de jovens, e a investigação do furto de material de guerra em Tancos, uma das mais sensíveis operações político-judiciais da última década. Participou também na resolução de situações de crise, como o caso de Manuel Subtil, barricado na RTP em Janeiro de 2001, que se resolveu sem qualquer vítima.

A dimensão internacional da sua formação é igualmente notável. Frequentou o 210.º National Academy do FBI, em Quantico, nos Estados Unidos, em 2002, complementado com o Curso de Alta Liderança Policial e cursos sobre Liderança, Ética e Tomada de Decisão, também ministrados pelo FBI. Completou formações especializadas em terrorismo na Polícia Judiciária francesa, na Guardia Civil espanhola, em Madrid, e em Roma, no âmbito do contraterrorismo italiano. Foi ponto de contacto com a Interpol e a Europol e participou no projeto internacional de luta contra o crime organizado financiado pelo programa Falcone, envolvendo França, Itália, Espanha e Portugal. Esta rede de contactos e de conhecimento partilhado com as mais prestigiadas agências de investigação criminal do mundo conferiu a Luís Neves uma perspetiva estratégica e operacional rara no panorama policial português.

Oito Anos à Frente da Polícia Judiciária

Em Junho de 2018, Luís Neves tomou posse como Diretor Nacional da Polícia Judiciária, sucedendo a Almeida Rodrigues, que ocupara o cargo durante uma década. A nomeação, proposta pelo Governo de António Costa através da Ministra da Justiça Francisca Van Dunem, foi pacífica e aplaudida no interior da instituição, por se tratar da segunda vez em poucos anos que um polícia de carreira, e não um magistrado, assumia a liderança da PJ. O próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, classificou-a posteriormente como uma das melhores escolhas daquele Governo.

Os oito anos de direção ficaram marcados por uma modernização profunda da PJ. Luís Neves herdou uma instituição debilitada por onze anos de congelamento de recrutamento e transformou-a: entre 2018 e 2024, a PJ recrutou cerca de quinhentos novos inspetores e cento e cinquenta peritos, elevando substancialmente a capacidade investigatória, especialmente nas áreas de crimes económicos, corrupção e cibercriminalidade. A inauguração da nova sede da PJ, dotada de condições de trabalho modernas e adequadas, completou esta viragem institucional. O último concurso para cento e cinquenta novos inspetores, em 2025/2026, atraiu mais de três mil candidaturas, sinal claro da atratividade renovada da carreira.

A operação de maior visibilidade mediática da sua liderança foi, indiscutivelmente, a captura de João Rendeiro, o antigo líder do Banco Privado Português, condenado por crimes económicos e foragido à justiça desde Setembro de 2021. Em articulação com a polícia sul-africana, a PJ localizou e deteve Rendeiro em Durban, em Dezembro do mesmo ano, apenas dois meses e meio após a fuga. A conferência de imprensa que se seguiu projetou Luís Neves para a ribalta mediática e demonstrou que a polícia portuguesa era capaz de operar com eficácia à escala global. Outra operação marcante foi o envio de mais de uma centena de inspetores à Madeira para investigar suspeitas de corrupção no Governo Regional, resultando em detenções de elevado perfil, incluindo o presidente da Câmara do Funchal.

Ao longo destes anos, Luís Neves recebeu reconhecimento internacional significativo: a Cruz de Mérito Policial, atribuída pelo Ministro do Interior de Espanha em 2004, a Cruz da Ordem de Mérito do Corpo da Guardia Civil espanhola em 2007, e uma condecoração do Vaticano. Quando, em Novembro de 2024, o Governo de Montenegro o reconduziu para um terceiro mandato, o despacho oficial fundamentou a decisão com a sua reconhecida competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das respetivas funções.

Um Homem Apartidário com Coragem de Falar

Uma das características que mais distingue Luís Neves no panorama institucional português é a sua independência política e a frontalidade do discurso. Serviu com igual dedicação governos de diferentes quadrantes: foi nomeado diretor da UNCT durante o Governo de José Sócrates, escolhido para liderar a PJ pelo Governo de António Costa e reconduzido pelo Governo de Luís Montenegro. Esta transversalidade não é acidental, reflete a postura de um profissional que sempre colocou o serviço público acima de quaisquer alinhamentos partidários.

Essa independência manifestou-se de forma particularmente corajosa na questão da imigração e dos crimes de ódio. Em Janeiro de 2025, numa audição na Assembleia da República que se tornou viral, Luís Neves confrontou diretamente a narrativa que associava imigração a criminalidade, sustentando com dados que a criminalidade violenta é mais baixa entre imigrantes do que entre nacionais e denunciando as notícias falsas e a desinformação que tentam criar pânico. Perante os deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, foi categórico ao afirmar que combater o discurso de ódio é uma missão de todos e que as fake news, a desinformação e o racismo estão na base dos crimes de ódio.

Esta postura não foi pontual. Desde o seu primeiro discurso como Diretor Nacional, em 2018, num ano em que se comemoravam os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 40 anos da adesão de Portugal à Convenção Europeia de Direitos Humanos, Luís Neves marcou o tom da sua liderança convidando, pela primeira vez num evento desta natureza na PJ, comunidades religiosas (católica, islâmica, judaica e ismaelita), associações como a SOS Racismo, a ILGA, a Associação Mulheres contra a Violência e a APAV, e o Observatório para o Tráfico de Seres Humanos. Declarou então que a PJ não pactua com a intolerância e será firme perante os crimes de ódio, enfrentando todas as formas de extremismo de natureza criminal. Este posicionamento, sustentado na evidência empírica e na defesa intransigente dos direitos fundamentais, revela um dirigente que não se deixa condicionar por pressões populistas.

Porque é que o MAI Precisa de um Polícia

O Ministério da Administração Interna tutela a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e coordena o Sistema de Segurança Interna. É, por definição e por necessidade, o ministério das polícias e da proteção dos cidadãos. Todavia, ao longo da história democrática portuguesa, esta pasta foi quase sempre entregue a juristas, académicos ou políticos de carreira, muitos dos quais sem qualquer experiência direta no universo policial ou securitário. Os resultados dessa abordagem estão bem documentados na rotatividade dos seus titulares e nas crises recorrentes que assolaram o ministério.

A nomeação de Luís Neves rompe com esse padrão. Pela primeira vez, um profissional que conhece a realidade policial do terreno, que liderou operações de alto risco, que negociou com homólogos internacionais e que geriu uma instituição com milhares de colaboradores assume a responsabilidade política pela segurança interna do país. A sua experiência de três décadas confere-lhe uma compreensão orgânica dos problemas que afetam as forças de segurança: a insuficiência remuneratória, sobretudo na PSP e na GNR, que ele próprio reconheceu publicamente como inaceitável; a necessidade de modernização tecnológica; as lacunas na coordenação entre forças; e a urgência de reformar a Proteção Civil após as catástrofes que precipitaram a saída da sua antecessora.

Como afirmou no dia da sua tomada de posse, trabalhar na Administração Interna significa apostar na antecipação e na prevenção. Esta formulação, que poderia soar a retórica em boca de outro dirigente, ganha substância quando proferida por alguém que passou a vida profissional a antecipar ameaças terroristas e a prevenir atos de violência extrema. A competência técnica de Luís Neves não se presume, prova-se pelo percurso.

Os Novos Desafios: Crime Tecnológico, Inteligência Artificial e a Nova Geografia da Ameaça

Se a nomeação de Luís Neves se justifica pelo seu percurso e pela sua competência intrínseca, a conjuntura em que assume funções torna-a ainda mais pertinente. O mundo da segurança interna está em mutação acelerada, e os desafios que se colocam ao Ministério da Administração Interna em 2026 são qualitativamente diferentes dos que existiam há uma década.

A sofisticação do crime tecnológico atingiu patamares sem precedentes. Os ataques de ransomware contra infraestruturas críticas, as fraudes financeiras suportadas por engenharia social avançada, o tráfico de dados pessoais à escala industrial e a exploração de vulnerabilidades em sistemas digitais de entidades públicas e privadas exigem forças de segurança dotadas de capacidade técnica e de inteligência digital que vão muito além do policiamento convencional. O próprio Luís Neves assumiu a cibercriminalidade como uma das prioridades estratégicas durante a sua direção da PJ, e o caso do hacker português de dezanove anos suspeito dos ciberataques contra a Altice e o Benfica ilustra bem a tipologia de ameaças que o país enfrenta.

A inteligência artificial acrescenta uma camada adicional de complexidade. As capacidades generativas permitem hoje a criação massiva de desinformação, a produção de deepfakes com potencial para destabilizar processos democráticos, a automatização de campanhas de phishing de elevada sofisticação e até o desenvolvimento de ferramentas ofensivas de cibersegurança por atores não estatais. Simultaneamente, a IA constitui uma oportunidade para as forças de segurança, nomeadamente no tratamento e análise de grandes volumes de dados de inteligência criminal, na deteção de padrões de atividade criminosa e na otimização de recursos operacionais. O novo ministro terá de navegar este terreno dual, potenciando os benefícios da IA para a segurança pública e, ao mesmo tempo, protegendo os cidadãos dos riscos que dela decorrem, tudo no respeito pelo quadro jurídico europeu, designadamente o Regulamento Europeu da Inteligência Artificial (AI Act).

A geografia política mundial está também em profunda transformação, com reflexos diretos na segurança interna dos Estados europeus. A persistência de conflitos armados nas fronteiras da Europa, a reconfiguração de alianças geopolíticas, os movimentos migratórios de grande escala e a utilização da migração como instrumento de pressão geopolítica criam um cenário em que a segurança interna e a segurança externa se entrelaçam de forma cada vez mais indissociável. Portugal, pela sua posição geográfica, pela extensão da sua fronteira marítima e pelo seu papel na NATO e na União Europeia, não está imune a estas dinâmicas. A coordenação com parceiros europeus e internacionais, domínio em que Luís Neves possui experiência comprovada através da sua rede de contactos com o FBI, a Interpol, a Europol e múltiplas agências europeias, será determinante.

Paralelamente, o crescimento da agressividade nas redes sociais e a proliferação do discurso de ódio constituem um fenómeno que, sendo aparentemente virtual, produz consequências profundamente reais. A radicalização online, a incitação à violência contra minorias, a disseminação de teorias conspirativas e a erosão progressiva da confiança nas instituições democráticas alimentam um ecossistema tóxico que serve de viveiro para atos de violência individual e coletiva. A experiência de Luís Neves no combate ao extremismo violento, a sua sensibilidade demonstrada para a questão dos crimes de ódio e a sua defesa pública e fundamentada dos valores dos direitos humanos posicionam-no como um dos dirigentes mais preparados para enfrentar este fenómeno do ponto de vista securitário. A luta contra o ódio organizado, contra a desinformação armada e contra a erosão da coesão social exige não apenas meios policiais, mas também visão estratégica, cooperação interdisciplinar e coragem institucional.

Uma Nomeação que Serve a República

Luís Neves chega ao Ministério da Administração Interna com credenciais que nenhum dos seus antecessores reunia: trinta anos de serviço policial efetivo, experiência operacional de primeira linha no combate ao terrorismo e ao crime organizado, formação internacional nas melhores academias policiais do mundo, oito anos de gestão bem-sucedida de uma das mais importantes instituições do Estado, reconhecimento por parte de parceiros estrangeiros através de condecorações de mérito, e um discurso público coerente na defesa dos direitos humanos e no combate ao ódio. Tudo isto sem filiação partidária, sem agenda política pessoal e com o pragmatismo de quem sabe que o trabalho de segurança se faz com resultados, não com declarações de intenções.

Num tempo em que os desafios da segurança interna exigem competência técnica, visão estratégica e capacidade de liderança em cenários de crise, a escolha de um polícia para liderar o ministério das polícias não é apenas compreensível, é necessária. O cargo que tritura ministros talvez precise, finalmente, de alguém que conheça a pressão, que tenha vivido as noites de operações, que saiba o que significa estar na linha da frente. Luís Neves conhece. E é nesse conhecimento, construído ao longo de uma vida inteira de serviço público, que reside a esperança de que o Ministério da Administração Interna possa cumprir a sua missão com a eficácia e a dignidade que o país merece.