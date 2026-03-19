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19 de março de 2026 às 20:00

Imagens mostram ataques de Israel a navios e infraestruturas militares do Irão

O Exército de Israel divulgou, esta quinta-feira, imagens do que diz ser ataques a navios e centros de comando da marinha do Irão. As autoridades israelitas afirmam que foram atingidas infraestruturas estratégicas, incluindo um porto militar.

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