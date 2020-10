O selecionador Fernando Santos afirmou hoje que o caso positivo da covid-19 de Cristiano Ronaldo criou alguma "apreensão e ansiedade" e lembrou que a seleção portuguesa de futebol está "numa bolha há mais de uma semana".

"Ontem [segunda-feira] à noite, depois do teste, Ronaldo e todos os jogadores entraram em isolamento. Durante a noite, soubemos do teste positivo e de manhã Ronaldo voltou a ser testado, assim como os outros jogadores. Está no quarto, está bem e assintomático. Nem percebo o que lhe aconteceu. São momentos difíceis e, no início, há sempre espaço para apreensão e ansiedade. Depois, tudo acalma e tudo volta ao normal. Restantes jogadores estão negativos e a vida continua" afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro de quarta-feira com a Suécia, da quarta jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.

"Faz hoje oito dias que estamos aqui confinados. O staff e os jogadores foram todos testados. Estamos numa bolha. Não há ninguém de fora. Os jogadores e nós todos temos cumprido as regras de segurança. E aconteceu. Fizemos seis, sete testes. Fomos testados todos os dias. Por isso, ninguém ainda percebeu esta questão da covid-19. Cumprimos à regra tudo, mas infelizmente aconteceu", lamentou o técnico de 66 anos.

Santos admitiu que a caso positivo de Ronaldo foi o "terceiro momento difícil" vivido durante a última semana, depois de José Fonte e Anthony Lopes também terem sido dado como infetados com o novo coronavírus.

"O Fonte ia jogar com a Espanha e tive de alterar. No segundo jogo, não houve alteração. Tivemos a infelicidade de ter dois jogadores com testes positivos. E hoje voltámos a ter essa questão. É uma questão muito anormal", referiu.

Na mesma conferência de imprensa, o defesa Rúben Dias garantiu que os jogadores estão preparados para este tipo de situações e que, neste momento, a covid-19 "faz parte do jogo".

"Tudo o que estamos a viver faz parte do jogo e é preciso lidar com isso. Estamos preparados para qualquer situação que aconteça. Estamos a aprender a viver assim com todos os cuidados que temos de ter. Qualquer jogador que se ausente devido à pandemia é uma baixa de peso, mas o Ronaldo é uma baixa maior que outros jogadores", confessou o central do Manchester City.

O Portugal-Suécia está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.