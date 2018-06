Al-Hilalda da Arábia Saudita. Este assinou contrato para uma época, tendo mais uma de opção. O clube saudita já colocou um vídeo a anunciar a apresentação do novo técnico nas suas redes sociais, com quem negociou esta terça-feira na Suíça. Jesus viajou até Zurique para se encontrar com representantes do Al-Hilalda.



Nos vídeos é possível ver o agora ex-treinador do Sporting e os responsáveis do clube a apertarem as mãos, demonstrando a ideia de "negócio fechado", e várias imagens de Portugal com a palavra "bem-vindo".



O técnico português de 63 anos tem assim a sua primeira aventura no estrangeiro, estimando-se que vá auferir de um ordenado anual de sete milhões de euros líquidos e ainda prémios por objectivos, que podem ir até mais três milhões de euros . Se isto se confirmar, Jorge Jesus passará a pertencer ao top 10 dos treinadores mais bem pagos do mundo.



Apesar da confirmação por parte do clube saudita, a rescisão de Jorge Jesus com o Sporting ainda não foi comunicada oficialmente pelo clube português, com quem tinha mais um ano de contrato, nem pela CMVM.



Recorde-se que Jorge Jesus foi contratado pelo Sporting ao Benfica no Verão de 2015, numa das maiores "bombas" do mercado desportivo português. O treinador começou bem a sua aventura no clube leonino, conquistando a Supertaça, mas nas três temporadas posteriores só venceu apenas mais uma Taça da Liga. Já no Campeonato Nacional, acabou a dois pontos do Benfica em 2015/16, seguindo-se dois terceiros lugares.













A saída de Jorge Jesus é mais uma má notícia para o clube leonino, que já está a enfrentar as perdas de Rui Patrício e Podence no plantel. Também o director clínico, Frederico Varandas, e outros membros do departamento médico anunciaram a sua saída do Sporting.



Segundo o Record, o negócio da contratação de Jorge Jesus pelo Al-Hilal já estava a ser preparado desde dia 3 de Maio, com mediação do empresário Jorge Mendes. A mesma publicação afirmou que o então treinador dos leões queria chegar a um entendimento com o clube saudita antes de pedir a rescisão com o Sporting.

Porém, o interesse do Al-Hilal não é repentino, de acordo com a imprensa local do país saudita: o clube já tinha entrado em contacto com o treinador no início de Maio deste ano.