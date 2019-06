Fernando Pimenta conquista prata em K1 5000 de canoagem nos Jogos Europeus

O canoísta Fernando Pimenta conquistou esta quinta-feira a medalha de prata em K1 5000 dos II Jogos Europeus, com o húngaro Balint Kopasz a roubar-lhe o ouro em cima da meta em Minsk, como já o tinha feito nos 1000 metros em Minsk.

Sob condições climatéricas adversas com vento que potencia ondas e dificulta o contornar das boias, onde geralmente há muito contacto entre barcos, o limiano concluiu o percurso em 21.46,554, sendo ultrapassado nos derradeiros metros do longo sprint, ficando a 1,299 segundos do ouro.