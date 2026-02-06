Ex-jogadores do Gil Vicente e do Sp. Covilhã condenados por corrupção

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O 'Jornal de Notícias' escreve esta sexta-feira que o Tribunal de Braga condenou ontem Vítor Bento e Rui Boucinha, ex-jogadores do Sp. Covilhã e Gil Vicente, respetivamente, por corrupção. Bento foi punido com uma pena de prisão de 3 anos e 10 meses, Boucinha com três anos e dois meses, mas ambos com pena suspensa. A SAD do Sp. Covilhã foi ainda condenada a uma multa de 33 mil euros.



Gil Vicente Luís Vieira/Movephoto

O JN reporta que o tribunal deu como provada a acusação, segundo a qual o antigo guarda-redes Vítor Bento, do emblema serrano, e um ex-jogador das camadas jovens e adjunto do Gil Vicente "terão, a pedido de da anterior direção da SDUQ do Sp. Covilhã, tentado aliciar três jogadores do clube minhoto para evitar a descida dos serranos à 3.ª divisão da época 2017/18".