FC Porto vence Olympiacos por 2-0 e segue em frente na Champions

Com o apuramento para os oitavos de final da Champions assegurado, o FC Porto foi à Grécia lutar pelos 2,7 milhões de euros correspondentes ao prémio da vitória.O FC Porto colocou-se a ganhar aos 10 minutos por grande penalidade, marcada por Otávio. O segundo golo da equipa portuguesa chegaria já no minuto 77 pelo pé de Mateus Uribe, que rematou de fora da área.Enquanto o FC Porto entrou em campo a saber que seguia em frente na liga milionária, a equipa de Pedro Martins ainda lutava com Marselha de Luís Villas-Boas pelo terceiro lugar no grupo e consequente descida para a Liga Europa.Apesar da derrota, a equipa grega ficou em terceiro lugar do grupo, conseguindo assim passar para a Liga Europa.