FC Porto recebe multa da UEFA por atraso no jogo com Manchester City

A UEFA puniu, esta terça-feira, o FC Porto com uma multa de 40 mil euros por atraso no início ou reinício do jogo diante do Manchester City, no Estádio do Dragão, referente à 5.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões.No documento, a UEFA comunica ainda que o atraso foi provocado por Sérgio Conceição, assegurando que o treinador dos dragões já foi informado sobre a decisão tomada pelo organismo.