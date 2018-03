Marcano e Brahimi marcaram os golos dos "dragões". Rafa Leão chegou a empatar a partida, antes do intervalo.



O FC Porto venceu o Sporting por 2-1, esta noite, no Dragão, no jogo de abertura da 25ª jornada da I Liga. Os golos dos "dragões" foram marcados por Marcano (28') e Brahimi, enquanto para os "leões" marcou Rafael Leão.



Com este resultado, os "dragões" ficam com pontos oito pontos de vantagem sobre os "verde-e-brancos", que ficam assim mais afastados da luta pelo título que não vencem desde 2002.



O Benfica defronta o Marítimo este sábado, podendo em caso de vitória aproveitar o resultado do clássico para se distancias dos "leões" - começaram a ronda empatados a 59 pontos.



Resistência "azul e branca"

O FC Porto "pôs-se a jeito" nos minutos finais, mas segurou um precioso triunfo e deu um passo afirmativo rumo ao título. As duas equipas apresentaram-se com muitas baixas, o FC Porto sem Alex Telles, Danilo e Soares e com os regressados Ricardo, Corona e Aboubakar no banco, e o Sporting sem o goleador Bas Dost, o "artista" Gelson Martins e Piccini.



Gonçalo Paciência, que nunca tinha sido titular, foi a grande novidade nos anfitriões, enquanto Bryan Ruiz foi o eleito, nos forasteiros, para actuar nas costas de Doumbia.



O primeiro remate pertenceu ao Sporting, num cabeceamento de Coates, após um canto, mas foi o FC Porto que entrou melhor, mais ofensivo, com Marega muito activo na frente de ataque, dando imenso trabalho aos defesas "leoninos".



Os "dragões" fizeram a primeira tentativa aos 11 minutos, após ganharem o primeiro canto e, ao segundo, um minuto depois, quase marcaram, por Marega, que cabeceou ao poste esquerdo e, na recarga cabeceou outra vez, com Bryan Ruiz a "limpar" em cima da linha.



Após os 15 minutos, o Sporting teve um bom período e Doumbia duas boas ocasiões para marcar, mas, aos 17, deixou-se cair perante o "bafo" de Dalot e, aos 21, aproveitou uma hesitação de Marcano e rematou, só que Casillas saiu bem e defendeu.



Nos minutos seguintes, Bruno Fernandes tentou duas vezes de meia distância, sem sucesso, e, na resposta, o FC Porto reapareceu e quase marcou, com Herrera a isolar Marega, que correu pela direita e rematou cruzado, mas ao lado do poste.



O golo dos portistas não tardou, já que, aos 28 minutos, na sequência do seu quinto canto, a bola sobrou para Maxi Pereira, que lançou Herrera na direita, com o mexicano a centrar com precisão para o cabeceamento vitorioso de Marcano.



Em vantagem, o FC Porto manteve-se no comando do jogo, enquanto Jesus teve mais um problema, com a lesão de Doumbia. Aos 43 minutos, o marfinense deu lugar ao "miúdo" Rafael Leão, que, qual "conto de fadas", restabeleceu a igualdade três minutos volvidos.



Bryan Ruiz entrou pelo centro e isolou o jovem de 18 anos, que ganhou em velocidade aos centrais portistas e, na cara do veterano Casillas, de 36, colocou-lhe a bola entre as pernas, fazendo a inesperada igualdade com que se chegou ao intervalo.



O efeito do golo nas duas equipas acabou, porém, por não se fazer sentir, já que, logo aos 49 minutos, o FC Porto voltou ao comando do marcador, num golo de classe de Brahimi, na área, depois de um trabalho na direita de Gonçalo Paciência.



Novamente na frente, os "dragões" reduziram a velocidade e optaram por tentar controlar o jogo, que se tornou mais quezilento, dentro e fora do campo, com Fábio Coentrão a desentender-se e a "expulsar" dois bombeiros.



O perigo só voltou aos 64 minutos, num cabeceamento de Bryan Ruiz, após um canto, até que começaram as substituições, com Sérgio Conceição a lançar Corona e Aboubakar e, pelo meio, Jesus a colocar em campo Ruben Ribeiro.



O Sporting tentava, mas não conseguia criar perigo e, aos 79 minutos, o FC Porto quase acabou com o jogo, com Aboubakar a isolar Marega e este a fazer um 'chapéu' a Casillas, valendo Battaglia, sobre a linha, a evitar o golo.



Aos 82 minutos, Marega lesionou-se e Sérgio Conceição fez entrar o central Diego Reyes, 'dizendo' à equipa para recuar no terreno. Na resposta, Jesus fez o inverno, ao trocar um defesa (Coentrão) por mais um avançado (Montero).



Os últimos minutos foram de grande sofrimento para os "dragões", com o Sporting a ter duas enormes oportunidades para chegar ao segundo golo, mas Montero esbarrou em Casillas, aos 86 minutos, e, aos 89, Rafael Leão atirou a igualdade para a bancada, servido por Ruben Ribeiro.



Veja os golos da partida:



Marcano (28 minutos)



Rafael Leão (45 minutos)



Brahimi (49 minutos)