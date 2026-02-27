FC Porto vence Arouca por 3-1 com dois golos depois dos 90 minutos

Grande penalidade convertida por William Gomes e um golo de Moffi permitiram aos ‘dragões’ desfazer o empate.

Edição de 24 de fevereiro a 2 de março

Dois golos depois do minuto 90 permitiram esta sexta-feira ao líder FC Porto vencer em casa o Arouca por 3-1, no jogo inaugural da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



FC Porto vence Arouca com reviravolta no marcador após os 90', com golos de William Gomes e Moffi. JOSE COELHO/LUSA

Uma grande penalidade convertida por William Gomes, aos 90+1 minutos, e um golo de Moffi, aos 90+8, permitiram aos ‘dragões’ desfazer o empate conseguido por Djouahra, aos 70.

Logo a abrir o encontro, aos 13 segundos, o polaco Pietuszewski inaugurou o marcador, apontando o golo mais rápido de sempre do FC Porto no Estádio do Dragão.

O FC Porto, que na próxima jornada visita o Benfica, segue com 65 pontos, mais sete que o Sporting, segundo classificado, que ainda hoje defronta o Estoril Praia, enquanto o Arouca é 11.º com 26.