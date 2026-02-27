Sydney Sweeney em Alvalade a assistir ao jogo Sporting-Estoril

A nova vida de Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua
Tomás Guerreiro
Leo Woodall e Matthew Goode também estão no estádio dos leões.
Os atores Sydney Sweeney, Leo Woodall e Matthew Goode estão em Alvalade a assistir ao Sporting-Estoril.
Sydney Sweeney, atriz e produtora norte-americana de 28 anos, ganhou destaque a nível internacional depois de ter interpretado os papéis de Cassie Howard e Olivia Mossbacher nas séries 'Euphoria' e 'The White Lotus', respetivamente. É considerada uma das atrizes mais promissoras de Hollywood.
Leo Woodall, ator britânico de 29 anos, também participou na série 'The White Lotus'. Já Matthew Goode, também do Reino Unido, interpretou, por exemplo, o papel de Antony Armstrong-Jones no filme 'The Crown'.