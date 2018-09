Varandas mostra foto com Benedito e William reage

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, partilhou uma foto nas redes sociais ao lado de João Benedito, antigo candidato à liderança dos leões, ainda antes do triunfo ( 3-1 ) dos leões sobre o Marítimo, na estreia nesta edição da Taça da Liga Allianz."Sporting acima de tudo" é a legenda da foto, o que mostra uma clara mensagem de união no universo leonino. Quem mostrou o seu contentamento foi William Carvalho, que deixou um gosto e um comentário com um emoji de felicidade.Rui Jorge Rego e Tavares Pereira também marcaram presença na tribuna de Alvalade no primeiro encontro de Frederico Varandas enquanto presidente do Sporting.