Paulo Gonçalves estará perto de sair do Benfica. Direcção e o director jurídico reúnem-se para a semana.

Paulo Gonçalves estará perto de sair do Benfica. Fonte oficial dos encarnados confirmou a Record que as águias ainda não tomaram uma decisão - Gonçalves está hoje a trabalhar na Luz -, estando agendada para a próxima semana uma reunião entre a direcção e o director jurídico a pedido deste na qual será decidido o seu futuro. Paulo Gonçalves já expressou vontade e disponibilidade de abandonar as águias.



A possibilidade de saída ganhou mais consistência a partir do momento em que Benfica e Paulo Gonçalves puderam aceder ao processo no qual o advogado é arguido, sendo que a defesa do director jurídico considera ser melhor ele estar fora dos encarnados.



Pressão a Vieira



Luís Filipe Vieira tem conhecido alguma pressão a nível interno no sentido de afastar Paulo Gonçalves de funções na SAD. Tal como Record já avançara no passado dia 9, a continuidade do assessor jurídico estava longe de ser unânime entre os responsáveis benfiquistas e o presidente do emblema da Luz está a par desde cenário. No entanto, o afastamento do advogado não será uma decisão a tomar única e exclusivamente pelo líder do conselho de administração da sociedade anónima.



Certo, é que há na estrutura das águias quem considere que Gonçalves não deveria estar por esta altura a trabalhar na Luz. Independentemente da culpa que possa vir, ou não, a ver imputada no desenrolar do processo e-toupeira, a ideia é que o responsável deveria estar afastado até que seja selado o processo na Justiça – e os encarnados esperam naturalmente que nenhuma pena venha a ser avançada para qualquer funcionário da sociedade anónima.



De resto, logo aquando da sua constituição como arguido, Paulo Gonçalves chegou a colocar o seu lugar à disposição, tendo o Conselho de Administração da SAD insistido no seu apoio ao advogado. Ora, os mesmos que agora consideram que a saída do causídico é o único caminho a seguir já viam esta medida como algo que deveria ter acontecido em março, logo quando foi constituído arguido.



Já na quarta-feira, Rui Santos, no programa 'Tempo extra' da SIC, avançara a saída de Paulo Gonçalves.