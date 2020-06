FC Porto escorrega e empata sem golos frente ao Desp. Aves

O FC Porto empatou, esta terça-feira, com o Desportivo das Aves (0-0), em jogo da 27.ª jornada do campeonato.Sem Alex Telles e Wilson Manafá (castigados), Sérgio Conceição aproveitou para dar a estreia na titularidade ao jovem Tomás Esteves, tendo ainda colocado alguns jogadores habitualmente titulares a descansar no banco, como Marega ou Danilo Pereira.Frente ao último classificado da Primeira Liga, a primeira oportunidade surgiu através de uma grande penalidade. Otávio foi carregado pelo guarda-redes do Aves, decisão essa que foi observada pelo VAR, mas na hora de cobrar o penalti, aos 22 minutos, Zé Luís falhou.Um outro penalti chegou a ser marcado por Carlos Xistra aos 50 minutos, mas o VAR viria a reverter a decisão por fora-de-jogo antes da jogada.Sem grandes oportunidades até ao final do jogo, o FC Porto acabou perdendo dois pontos na luta pelo título e pode agora ver o Benfica alcançar os "dragões" na tabela já esta quarta-feira, se vencerem o jogo em Vila do Conde com o Rio Ave. O FC Porto tem atualmente 64 pontos, contra 61 do Benfica (menos um jogo).