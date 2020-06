Fase final da Liga dos Campeões vai ser em Lisboa em agosto

É oficial: os restantes jogos da fase final da Liga dos Campeões será realizado em Portugal. Depois de suspensa em março devido à pandemia da Covid-19, a prova milionária do futebol será terminada através de um mini-torneio que se realizará em Lisboa, entre 12 e 23 de agosto.

Em conferência de imprensa esta quarta-feira, a UEFA anunciou que quartos-de-final e meias-finais vão ser realizados em apenas uma mão, em vez das habituais duas, com a final a realizar-se a 23 de agosto. Os estádios que receberão os jogos deverão ser o Estádio da Luz, do Benfica, e o Estádio de Alvalade, do Sporting.

Os quatro jogos que restam dos oitavos-de-final – entre Manchester City e Real Madrid, Bayern de Munique e Chelsea, Nápoles e Barcelona e Juventus e Olympique de Lyon – realizar-se-ão entre os dias 7 e 8 de agosto, nos locais onde os jogos deveriam realizar-se ou em Portugal.

Se tal acontecer, além do Estádio da Luz e do Estádio de Alvalade, também entrarão na equação Porto e Guimarães como cidades para receber os jogos que faltam desta eliminatória, mais concretamente o Estádio do Dragão e o Estádio D. Afonso Henriques.

PSG, Atlético de Madrid, Atalanta e RB Leipzig já carimbaram passagem aos quartos-de-final àe marcarão presença em Lisboa em agosto.

Istambul, que era o original organizador da final deste ano da Liga dos Campeões, irá agora receber a edição de 2021, com todos os anfitriões a serem colocados um ano depois, indicou a UEFA. Assim, a cidade turca acolherá a final de 2020/21, no Estádio Olímpico Atatürk, São Petersburgo receberá a decisão em 2022, Munique em 2023 e Wembley (Londres) em 2024.

Por outro lado, e como Portugal irá receber a final da Liga dos Campeões deste ano, deixará de receber a Supertaça Europeia de 2020, que iria realizar-se no Estádio do Dragão, no Porto. Esta vai realizar-se em Budapeste, na Hungria.

Para a decisão da Liga Europa, será realizado um formato semelhante ao da Champions na Alemanha, que decorrerá entre 10 e 21 de agosto.



A 2 de junho, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esperar uma "boa notícia" para Portugal no campo do futebol internacional, enquanto, na terça-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) assegurou "todas as condições" para acolher a competição. A final, que vai ditar o sucessor do já eliminado Liverpool como campeão da mais importante prova europeia de clubes, vai ser disputada pela terceira vez em Portugal e será a 11.ª final europeia a realizar-se no país e a sétima na região da grande Lisboa.