O Benfica venceu esta terça-feira o Famalicão por 3-2 em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, realizado no Estádio da Luz.Depois de uma jornada para o campeonato e na véspera de visitar o terreno do FC Porto na próxima, o Benfica apresentou em casa um onze sem Ferro, Weigl, Rafa Silva e Vinícius, e com Jardel, Gabriel, Chiquinho e Seferovic.Uma primeira parte sem golos mas com muitas oportunidades de parte a parte veio dar lugar a outros 45 minutos repletos de golos.O primeiro chegou aos 53 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Pizzi. A resposta dos famalicenses, que estão em 5.º lugar no campeonato, veio sete minutos depois. Um entendimento entre Diogo Gonçalves e Pedro Gonçalves deu o golo ao último aos 60.A reviravolta ficou completa aos 73 minutos, quando Pedro "Pote" Gonçalves serviu Toni Martinez que, sozinho, rematou para o 2-1.A resposta do Benfica chegaria cinco minutos depois através do inevitável Rafa Silva. Aos 78 minutos, dez depois de entrar em campo, restabeleceu a igualdade no marcador.Quando tudo já fazia prever um empate, Gabriel respondeu a um canto aos 90+4 minutos com um cabeceamento que deu o golo e a vitória ao Benfica.Com a vitória curta, fica tudo por decidir para o jogo da segunda mão, que se realiza a 11 de fevereiro no Estádio Municipal de Famalicão.