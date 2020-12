FC Porto e Benfica discutem hoje a Supertaça

O FC Porto, campeão e vencedor da Taça de Portugal, e o Benfica, finalista da Taça, disputam hoje a Supertaça portuguesa de futebol, em Aveiro, quatro meses depois da data habitual da competição.

Ao contrário das últimas temporadas, a Supertaça Cândido de Oliveira não abriu a temporada e foi adiada para dezembro, devido aos reajustes no calendário provocados pela pandemia de covid-19.

Os 'dragões', terceiros classificados da I Liga, chegam a este encontro após uma série de cinco vitórias consecutivas e 11 jogos sem perder, enquanto as 'águias', na vice-liderança, não perdem há nove partidas.

As utilizações de Pepe, Corona e Otávio, com problemas físicos, são dúvidas no FC Porto, sendo que Gabriel é ausência certa no Benfica, assim como Pizzi, infetado com o novo coronavírus, tal como o diretor-geral Tiago Pinto.

Em 11 finais da Supertaça entre as duas equipas, o FC Porto conquistou o troféu 10 vezes, somando um total de 21 conquistas, contra oito do Benfica - metade das quais nos últimos seis anos - e do Sporting.

A 42.ª edição da Supertaça disputa-se hoje no Estádio Municipal de Aveiro, a partir das 20:45, e terá arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.