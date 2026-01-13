FC Porto diz que nomeação de Fábio Veríssimo para clássico com o Benfica é "absolutamente incompreensível"

Dragões acrescentam que este Conselho de Arbitragem e Luciano Gonçalves "deixaram de reunir condições para continuarem a exercer funções"

A nomeação de Fábio Veríssimo para o FC Porto-Benfica de amanhã, quarta-feira, para a Taça de Portugal, não caiu bem junto da estrutura do futebol portista. E a reação veio no próprio dia, em forma de comunicado, com os dragões a criticarem a decisão do Conselho de Arbitragem.



"Esta nomeação é, do ponto de vista objetivo, absolutamente incompreensível e suscetível de afetar negativamente a imagem e a credibilidade do futebol português, além de se revelar prejudicial para o próprio árbitro envolvido", escrevem os dragões, que vão ainda mais longe e sugerem: "Este órgão e, designadamente, o seu Presidente, Luciano Gonçalves, deixaram de reunir as condições necessárias para continuarem a exercer funções."

Leia o comunicado na íntegra:

"O FC Porto tomou hoje conhecimento da nomeação do árbitro Fábio Veríssimo para dirigir o encontro entre o FC Porto e o SL Benfica, que se realizará amanhã, quarta-feira, no Estádio do Dragão.

É do conhecimento público que se encontra pendente no Tribunal Arbitral do Desporto um recurso que tem por objeto circunstâncias relatadas pelo árbitro em causa, relativas ao encontro entre o FC Porto e o SC Braga, disputado no passado dia 2 de novembro de 2025.

É igualmente público que o FC Porto apresentou uma participação disciplinar contra o mesmo árbitro, relacionada com acontecimentos verificados na partida entre o FC Arouca e o FC Porto, realizada a 29 de setembro de 2025, cujo desfecho ainda não é conhecido.

Neste contexto, a decisão do Conselho de Arbitragem de proceder a esta nomeação é, do ponto de vista objetivo, absolutamente incompreensível e suscetível de afetar negativamente a imagem e a credibilidade do futebol português, além de se revelar prejudicial para o próprio árbitro envolvido.

Este episódio insere-se numa sucessão de decisões tomadas pelo Conselho de Arbitragem ao longo da presente época que têm contribuído para a progressiva erosão da confiança no setor da arbitragem e para a descredibilização do futebol português, demonstrando, na opinião do FC Porto, que este órgão e, designadamente, o seu Presidente, Luciano Gonçalves, deixaram de reunir as condições necessárias para continuarem a exercer funções.

O FC Porto recorda ainda que a arbitragem foi apresentada pela atual Direção da Federação Portuguesa de Futebol como um dos pilares centrais do seu projeto para o futebol nacional, sendo por isso legítimo questionar, à luz dos acontecimentos recentes, se esse projeto continua a oferecer as garantias necessárias para assegurar um futuro credível, transparente e sustentável para o futebol português."