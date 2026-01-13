Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de janeiro de 2026 às 15:58

Mourinho e a diferença para o clássico no campeonato: "Neste caso, o empate não serve"

Tudo ou nada. É com este sentimento que Benfica e FC Porto entrarão em campo na quarta-feira, pelas 20h45, no relvado do Estádio do Dragão. Pouco mais de três meses depois do 0-0 que se verificou no duelo da 8.ª jornada do campeonato, a 5 de outubro, José Mourinho assumiu que espera ter amanhã um duelo diferente diante da equipa de Francesco Farioli.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.