Rui Borges: "Sofremos golo no único lance de perigo que o FC Porto tem junto à nossa baliza"

As declarações do treinador do Sporting depois do empate com o FC Porto, no Dragão (1-1)

Rui Borges considerou, depois do empate conseguido pelo Sporting no Estádio do Dragão (1-1), frente ao FC Porto, que a sua equipa merecia mais, já que, segundo o próprio, "foi a que mais queria ganhar". Em declarações à Sport TV, o treinador dos leões deixou também muitos elogios aos seus jogadores, que garantiu terem interpretado "muito bem" a estratégia pretendida.



Rui Borges reage junto ao banco do Sporting durante o clássico com o FC Porto José Gageiro/Movephoto

"[Fomos] A equipa mais personalizada dentro de campo do primeiro ao último minuto. Não conseguimos criar tantas situações como queríamos. Entrámos muito bem a controlar o jogo, a saber saltar a pressão do FC Porto. Eles equilibraram dos 15 aos 35 minutos, ficou mais equilibrado. Falhámos alguns passes em que podíamos ter definido melhor, mas sempre com grande personalidade. Uma 2.ª parte onde fomos claramente superiores, o FC Porto faz golo no único lance de perigo que tem perto da nossa baliza. Estávamos personalizados com bola. E depois foi correr atrás do prejuízo e acabámos por conseguir o empate", começou por analisar.

Thiago Silva dizia que, à entrada para este jogo, o FC Porto sentia que era o Sporting que tinha a obrigação de querer mais. Sentiu isso? "Sinceramente, penso que sim. Penso que poderíamos ter sido mais intensos aqui ou ali a pressionar e ir à procura da baliza do FC Porto, mas sempre com uma grande personalidade e qualidade. A equipa sempre equilibrada, muito ciente do que tinha de fazer ofensiva e defensivamente. Mas nos 90 minutos, fico com a sensação de que o Sporting foi a equipa mais personalizada e que mais queria ganhar".

Mais um golo nos descontos... A equipa nunca desiste? "Mérito da equipa. Mas não é só o golo nos descontos. A mim, resta-me enaltecer a personalidade da equipa num ambiente difícil. Manteve sempre um equilíbrio emocional muito grande, essa personalidade de querer jogar, não querer fugir à nossa identidade. Percebeu muito bem o que tínhamos de fazer. Muito feliz por aquilo que fomos capazes de fazer. Acabámos por sofrer um golo no único lance que o FC Porto tem de perigo junto à nossa baliza".

Diferença pontual, como olha para o que aí vem? "Vão ser jogos difíceis para todos, não só para nós. Temos de focar já no jogo com o Famalicão, que será difícil tendo em conta o adversário".

