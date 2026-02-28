Sporting fecha primeiro semestre com lucro de 32 milhões de euros

Mais do que duplica o valor face ao período homólogo (+€17,4M)

O Sporting fechou o primeiro semestre com lucro de 32 milhões de euros, revela o Relatório e Contas Consolidado do 1.º Semestre 2025/2026 divulgado este sábado, mais do que duplicando face ao período homólogo (+€17,4M) e registando o 5º semestre consecutivo com resultados positivos.



Adeptos do Sporting nas bancadas de Alvalade Luís Manuel Neves

No comunicado divulgado esta manhã, os leões destacam o apuramento direto para os 'oitavos' da Liga dos Campeões que garantiu "receitas totais de 67 milhões de euros, das quais 41,1 milhões foram reconhecidas neste semestre, reforçando o contributo estrutural das competições europeias para a expansão da escala financeira do clube", sublinhando também que "os rendimentos operacionais atingiram o valor mais elevado de sempre em termos homólogos, totalizando 95,8 milhões de euros no semestre", com destaque para a Gamebox, merchandising e hospitalidade.

Leia o comunicado divulgado pelo Sporting:

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD vai publicar hoje, dia 28 de Fevereiro de 2026, o Relatório e Contas consolidado referente ao primeiro semestre de 2025/2026, que regista um Resultado Líquido de 32 milhões de euros, mais do dobro face ao período homólogo, e o quinto exercício consecutivo com resultados positivos, evidenciando a consistência da sua trajectória de crescimento sustentado e criação de valor.

Destaca-se o apuramento directo no Top 8 da fase de liga da UEFA Champions League, garantindo a qualificação para os oitavos-de-final e receitas totais de 67 milhões de euros, das quais 41,1 milhões foram reconhecidas neste semestre, reforçando o contributo estrutural das competições europeias para a expansão da escala financeira do Clube.

A Sporting SAD prosseguiu igualmente a sua ambição competitiva, com foco no tricampeonato, através de uma gestão activa e disciplinada do ciclo de investimento desportivo, registando rendimentos em transferências de jogadores no montante de 110,2 milhões de euros, incluindo a maior transferência da sua história, e um investimento recorde no plantel de 98,9 milhões de euros, reforçando simultaneamente a competitividade desportiva e o valor estratégico dos seus activos.

Os rendimentos operacionais atingiram o valor mais elevado de sempre em termos homólogos, totalizando 95,8 milhões de euros no semestre, impulsionados por máximos históricos nas principais linhas de receita, com destaque para:

• Gamebox: 9,6 milhões de euros (+20%)

• Merchandising: 11 milhões de euros (+12%)

• Hospitalidade: 5,4 milhões de euros (+34%)

A Sporting SAD constituiu a Sporting Entertainment e assegurou a captação de financiamento, que obteve a notação de investment grade pelas agências Fitch e DBRS, no montante global de 225 milhões de euros, um passo estruturante para a execução do Plano Estratégico Future is Coming 24–34, permitindo acelerar a concretização das suas iniciativas e reforçar a capacidade operacional e económica do Clube.

A Sporting SAD encerra assim o semestre com indicadores financeiros e desportivos robustos, alcançando o valor de activo mais elevado da sua história e consolidando a sua trajectória sustentada de crescimento, reforçando o seu posicionamento competitivo e a sua escala económica no contexto nacional e europeu".